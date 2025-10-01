Un estudio revela cómo es la vida sexual de los malagueños: ¿más sexo o más cuernos?

¿Cómo viven los malagueños su sexualidad? ¿Qué provincia practica sexo? ¿Son infieles los malagueños? ¿Cuánto porno al mes ven?

Con el fin de responder a todas estas cuestiones, Diversual, la web de juguetes sexuales, ha elaborado un minucioso informe, que revela los hábitos sexuales de los españoles por provincias.

Según los datos recogidos, todas las provincias andaluzas están por encima de la media nacional, entre 6,8 y 8 días al mes de actividad sexual, dependiendo de la provincia.

En Málaga, la media es de 7,1 días al mes, al igual que en Almería, Cádiz y Sevilla. Córdoba encabeza la lista con 8,0 días al mes, siendo la provincia andaluza con mayor frecuencia. Le siguen Jaén con 7,9 días y Granada con 7,3 días.

Por último, Huelva tiene la frecuencia más baja de la región, con 6,8 días al mes, aunque sigue por encima de la media nacional (6,3 días).

Dónde se practica más sexo

La provincia española que más relaciones sexuales practica con otra persona es Teruel, con una media de 8,1 días al mes. La provincia que menos relaciones sexuales practica es Girona, con una media de 5,00 días al mes.

Mapa de los hábitos sexuales. / Diversual

¿Son infieles los malagueños?

Según los datos de un estudio, un 28,9% de las personas encuestadas en Málaga que han mantenido una pareja estable reconocen haber sido infieles en alguna ocasión. Este dato revela una ligera diferencia por género, ya que la media es superior entre las personas con identidad de género femenina, alcanzando el 30,0%.

Al comparar estas cifras con el resto de la comunidad autónoma, los datos sitúan a Málaga como la provincia andaluza con el mayor índice de infidelidad (30,7%). Le siguen en el ranking Granada, con un 28,1%, y un grupo de provincias con tasas similares que incluye a Almería (25,9%) y Cádiz (25,6%).

Mapa de la infidelidad / Diversual

En la parte media-baja de la tabla se encuentran Huelva (24,0%), Córdoba (23,3%) y Sevilla (23,0%). La provincia andaluza donde los encuestados admiten una menor tasa de infidelidad es Jaén, con un 18%.

Los más y menos infieles

La provincia menos infiel es Toledo, con un 12,5%, mientras que Girona despunta como la provincia más infiel, alcanzando el 40,6%.

¿Cuánto porno se ve?

En Andalucía, el consumo de pornografía varía dentro de la propia comunidad: Almería es la provincia andaluza donde más pornografía se consume, con 8,6 días de media al mes, un dato cercano al máximo nacional.

En contraste, Jaén presenta el consumo más bajo de la región, con 4,9 días al mes.

Málaga, por su parte, se encuentra entre las provincias con menor frecuencia, registrando una media de 5,7 días mensuales.

Albacete es la que menos pornografía consume en España, con una media de solo 3 días al mes, mientras que Palencia lidera el ranking con una media de 9,8 días mensuales, seguida por Segovia con 8,8 días.

Fantasías

En lo que respecta a las fantasías sexuales, hacer un trío se posiciona como la preferencia más común en gran parte del país, siendo la opción predominante en 28 provincias, entre ellas Málaga.

Esta tendencia se replica de forma unánime en Andalucía, donde todas las provincias comparten esta fantasía como la más frecuente.

Por otro lado, el orgasmo durante las relaciones en pareja se alcanza en el 75,4% de las ocasiones. Sin embargo, este dato varía según la provincia. En Málaga, el porcentaje se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, con un 77,1%, lo que indica una mayor satisfacción sexual respecto a otras zonas del país.

La menor frecuencia de orgasmo se da en León, donde solo el 68,6% de las relaciones finalizan con un orgasmo, mientras que en el otro extremo se encuentra Guadalajara, que registra la cifra más alta del país con un 84,7%.