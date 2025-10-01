Aperturas
Ya hay fecha para la apertura de La Sagrada: la nueva discoteca de Málaga "por y para los malagueños"
Este nuevo local busca recuperar a la clientela local que poco a poco ha ido desapareciendo del Centro de la capital
Ya hay fecha de apertura para la nueva discoteca de Málaga, que nace por y para los malagueños. La Sagrada, ocupará el número 10 de la calle Granados, en el local del antiguo Botanic.
"Nos echaron del Centro con cruceros, sangrías y free tours, pero hemos vuelto. Ya nos quitaron el Café Central para poneros un Irish Pub. Malagueños, es hora de defender lo nuestro, volvamos al Centro", recalcan. Y aunque su campaña ha sido tachada de "turismofobia", La Sagrada busca recuperar a la clientela local, que poco a poco ha ido desapareciendo del Centro de la capital.
Un espacio de casi 200 metros cuadrados, con aforo para unas 200 personas: “Buscamos un perfil de público más local y a partir de los 25 años”.
Precios y apertura
La Sagrada abrirá el próximo 10 de octubre, a las 22:30 horas.
Molina aclara que en el local "habrá música en directo, música pop, indie, reguetón, entre otros”, afirma Alberto Molina, uno de los principales socios del proyecto.
En cuanto a los precios y las marcas, serán también "locales": “Trabajamos con Cervezas Victoria y Larios, entre otros. En cuanto a los precios, las copas serán por ocho euros, sin marcas premium. Creo que en ningún lado de Málaga la encuentras a menos de ese precio”.
