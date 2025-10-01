¿Es festivo el 13 de octubre en Málaga? Consulta el calendario laboral 2025 en Andalucía

Este año, el decreto aprobado por la Junta de Andalucía establece doce festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. Doce días a los que se le han añadido dos de carácter local a propuesta de cada municipio.

Por lo que el calendario laboral en Málaga contempla un total de 14 días festivos. De estos 14 días, solo quedan cinco festivos repartidos entre octubre y diciembre. Dos de ellos son este mes de octubre. El primero y más próximo es el correspondiente al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que cae en domingo.

Sin embargo, cinco comunidades han trasladado este Día de Fiesta Nacional al lunes, y por lo tanto han hecho un puente con el fin de semana. Entre las beneficiadas se encuentra Andalucía, por lo que el lunes 13 será festivo en Málaga.

Próximos puentes

El siguiente festivo más próximo será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En diciembre, llega el conocido "puente". El Día de la Constitución se conmemora el 6 de diciembre, que cae en sábado, y justo después, el Día de la Inmaculada, que será el lunes 8 de diciembre.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

El Día de la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre y conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La celebración se oficializó en 1918 por el Rey Alfonso XIII y originalmente honraba la influencia mundial de España.

El 12 de octubre también es el Día de la Virgen del Pilar, patrona de España. Es la fiesta más grande de la región de Zaragoza, por ser la patrona de Aragón. La Ofrenda de Flores a la Virgen es el acto más representativo de ese día, además de las conocidas como Fiestas del Pilar 2025.