Calendario laboral
¿Es festivo el 13 de octubre en Málaga? Consulta el calendario laboral 2025 en Andalucía
La Junta establece doce festividades de ámbito nacional, a las que se le añaden dos de carácter local
Este año, el decreto aprobado por la Junta de Andalucía establece doce festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. Doce días a los que se le han añadido dos de carácter local a propuesta de cada municipio.
Por lo que el calendario laboral en Málaga contempla un total de 14 días festivos. De estos 14 días, solo quedan cinco festivos repartidos entre octubre y diciembre. Dos de ellos son este mes de octubre. El primero y más próximo es el correspondiente al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que cae en domingo.
Sin embargo, cinco comunidades han trasladado este Día de Fiesta Nacional al lunes, y por lo tanto han hecho un puente con el fin de semana. Entre las beneficiadas se encuentra Andalucía, por lo que el lunes 13 será festivo en Málaga.
Próximos puentes
El siguiente festivo más próximo será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En diciembre, llega el conocido "puente". El Día de la Constitución se conmemora el 6 de diciembre, que cae en sábado, y justo después, el Día de la Inmaculada, que será el lunes 8 de diciembre.
¿Qué se celebra el 12 de octubre?
El Día de la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre y conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La celebración se oficializó en 1918 por el Rey Alfonso XIII y originalmente honraba la influencia mundial de España.
El 12 de octubre también es el Día de la Virgen del Pilar, patrona de España. Es la fiesta más grande de la región de Zaragoza, por ser la patrona de Aragón. La Ofrenda de Flores a la Virgen es el acto más representativo de ese día, además de las conocidas como Fiestas del Pilar 2025.
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- ¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con
- Siguiente parada para la EMT: nueva sede en Los Prados
- Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga
- Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca
- Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga
- Así es el restaurante de Málaga que sirve camperos de medio kilo hechos al horno con base de pizza: 'Los más auténticos