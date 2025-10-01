La Junta destina 819.700 a ampliación y retirada de amianto en el IES Fernando de los Ríos de Málaga

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha retomado los trabajos para terminar las obras de ampliación del IES Fernando de los Ríos de Málaga, que cuenta con más de 1.000 estudiantes matriculados. Esta actuación se suma a la otra intervención realizada, consistente en la sustitución de la cubierta del gimnasio, que contenía amianto. Ambas obras suman una inversión total en el instituto de 819.721,77 euros.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha visitado el centro para realizar el seguimiento de los trabajos, acompañado por la jefa del servicio de Planificación, Eva Sánchez, y el director del instituto, Manuel Martín.

La ampliación del centro se ha reanudado tras adjudicarse el nuevo contrato a finales del pasado mes de julio, por un importe de 512.581,14 euros, a la empresa Construcciones Calderón S.L., y tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses, han informado desde la Delegación en Málaga del Gobierno andaluz en una nota.

La actuación, incluidos los costes del proyecto y de la obra abandonada por la primera empresa adjudicataria, cuando se encontraba al 26,53%, tiene un presupuesto total de 690.370,16 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Los trabajos dotarán al instituto de cuatro nuevas aulas polivalentes, con capacidad para 120 alumnos y alumnas, gracias a la ampliación de los laterales del edificio actual con sendas construcciones simétricas que le darán continuidad.

Según ha explicado Briones, "cada nueva ala, de dos plantas, estará conectada con al aulario principal y albergará dos aulas polivalentes". La intervención, que también incluye mejoras en las medidas contraincendios, añadirá al instituto una superficie construida de 381,40 metros cuadrados.

La actuación de retirada de amianto recientemente finalizada, por un importe de 129.351,61 euros, ha permitido la renovación de la antigua cubierta a dos aguas del gimnasio del centro. Esta cubierta, de 511,46 metros cuadrados de superficie, se ha sustituido por una nueva tipo panel sándwich. También se han llevado a cabo trabajos de reposición de revestimiento y pintura interior y exterior, entre otros.