Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las "siete maravillas naturales de España"

Existe un rincón único en Málaga que transporta a quienes en él se adentran a un mundo de fantasía y una escena propia de cuentos de antaño gracias a sus inmensos árboles, los tonos ocres, naranjas y dorados que toman sus hojas y el manto natural en el que se convierte su suelo con la llegada del otoño. Un privilegiado lugar cuya belleza alcanza tal grado que incluso los expertos en viajes de revistas como 'National Geographic' aseguran que es una de las "siete maravillas naturales de España" perfectas para visitar en estos meses otoñales.

Este lugar de ensueño es el Bosque de Cobre, un tesoro natural oculto que debe su nombre al espectacular paisaje natural y los tonos que brinda cada otoño desde su ubicación, en plena Serranía de Ronda. Un lugar que no se centra en un único enclave, sino que se extiende y abraza a los pueblos blancos de la provincia, salpicando el blanquecino de sus casas con el color de los frondosos bosques de castaños, pinos, cerezos, alcornoques y robles que alcanzan los 25 metros de altura.

Estos pueblos que acogen este gran Bosque de Cobre son Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra y Yunquera, todos ellos con una larga tradición en torno a la castaña, que no solo cuenta con un gran valor gastronómico y económico, sino también cultural, ecológico y turístico.

Bosque de cobre, el entorno de Málaga ideal para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es uno de las "siete maravillas naturales de España" / Junta de Andalucía

Un bosque repleto de naturaleza y vida en pleno pulmón de Málaga

Así, cada otoño, estos municipios se llenan de miles de turistas que acuden al lugar para adentrarse en sus bosques, antaño escondite de bandoleros, y perderse por senderos que parecen sacados de relatos del pasado.

En concreto, este enclave se ubica principalmente en el Valle del Genal, caracterizado por un relieve montañoso repleto de sierras agrestes y grandes pendientes suavizadas en los espacios circundantes como la Costa del Sol, los Llanos de Antequera o el campo de Gibraltar.

Miradores y rutas de senderismo para disfrutar del Bosque de Cobre de Málaga

"Cuando castaños, alcornoques, encinas y quejigos cambian su color al dorado y al ocre, el valle cambia su nombre y se viste con una alfombra de hojas y un tono único", señalan sobre este entorno los expertos de 'National Geographic', que explican que este enclave regala "una de las postales más características de este momento del año".

Los colores del castañar en Parauta / Cedida

Pero no solo de naturaleza bebe la zona, sino que sus municipios también acogen mercadillos de productores que llenan estos municipios de visitantes, y ofrecen las mejores vistas de la provincia a través de su red de miradores, ubicados en Atajate, Benadalid y Pujerra. Además, la zona cuenta con varias rutas para disfrutar de la arboleda y la naturaleza más pura a pie, como la Gran Senda de Ronda, cuyas etapas 4, 5 y 6 se desarrollan cerca del río Genal y permite adentrarse en los enormes castaños del Bosque de Cobre.