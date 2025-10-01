Ibima y el Regional destinan 14.122 euros a investigación biomédica gracias a un torneo solidario

El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) han celebrado un acto institucional para hacer entrega de los fondos recaudados gracias a la tercera edición del Torneo Solidario de Fútbol 7, que ascienden a un total de 14.122 euros.

Este campeonato solidario, que tiene como objetivo impulsar nuevos proyectos de investigación biomédica en la provincia, se celebró los días 23 y 24 de mayo en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga y congregó a cerca de 300 personas y 16 equipos integrados por profesionales sanitarios, investigadores, estudiantes, cuerpos de seguridad y empresas colaboradoras.

La entrega oficial ha tenido lugar en el salón de actos de Ibima Plataforma Bionand, en el Málaga TechPark, en un acto institucional que contó con la presencia de la subdirectora médica de Evaluación de Calidad e I+D+i, Lucía García Trujillo; el director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones; la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la UMA, María José Berlanga; el vicedecano de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de Medicina, Juan Antonio López Villodres; la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ana Marchena; y el representante de la Facultad de Ciencias, Jorge Macías.

Asimismo, asistieron representantes de entidades y asociaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga (AECC), Alcer Málaga y Amfacij; el jefe del Parque del Consorcio Provincial de Bomberos, Salvador Lisbona; además de representantes de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de la Policía Nacional, Vithas Málaga, Fundación Sando y Mapfre.

El torneo, que cada año suma más participación y apoyo institucional, proclamó en esta edición al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga como equipo campeón. Un torneo con causa Durante el acto, se realizó la entrega simbólica del cheque solidario a los responsables de Ibima Plataforma Bionand, quienes destinarán la recaudación a la financiación de proyectos de investigación con impacto directo en la salud de la ciudadanía malagueña.

La organización ha agradecido la implicación de todos los equipos participantes: Hospital Regional Gestión y Servicios, profesionales del Hospital Regional de Málaga, Ibima Plataforma Bionand, Fundación Sando, antiguos alumnos del Colegio San Estanislao de Kostka, Vithas Málaga, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, Guardia Civil, Facultades de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de la UMA, Policía Nacional, Serveo, Amfacij, Marruecos Fútbol Club, y los campeones, Consorcio Provincial de Bomberos.

El torneo contó, una vez más, con la cesión de las instalaciones por parte de la Universidad de Málaga, así como con la colaboración voluntaria de Alcer Málaga, entidad que trabaja en la lucha contra las enfermedades renales, y con el apoyo sanitario de Ambulancias SSG, encargadas de velar por la seguridad y bienestar de los participantes.

Asimismo, se agradeció todo el apoyo técnico y logístico recibido por parte de la Junta de Andalucía y la colaboración de instituciones y empresas como Fundación Unicaja, Mapfre, Fundación Sando, Air Liquide, Copyrap, Coca-Cola, Museo Casa Natal Picasso, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso, Museo Carmen Thyssen Málaga, R de Benítez, Linet, Albus-Hermanos Blanco, Comercial Trujillo, Mabega y Vasco Informática.

Los organizadores ya trabajan en la búsqueda de fecha para una nueva edición del torneo, que se consolida como un evento en el que deporte, ciencia y sociedad se unen por una causa común: mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de la investigación.