Nuevas tecnologías
La Junta ofrece 90 plazas gratuitas para formarse en IoT, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual en Málaga
Las tecnologías 5G permiten aplicar conocimientos disruptivos en áreas como la salud, el turismo, o las ciudades del futuro
La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha informado de la apertura del plazo para los dos últimos cursos del año 2025 del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G en Málaga, enseñanzas que "cualifican a la población en áreas muy demandadas por el mercado laboral, como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y Smart Cities y Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G".
Sánchez Sierra ha recordado que estos cursos son de carácter gratuito, comenzarán el próximo mes de noviembre y parten de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación. Las inscripciones ya están disponibles en la Oficina Virtual de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía y en www.formacionen5G.es
Cada formación tiene una duración de 150 horas, que están distribuidas en ocho semanas, con un formato flexible que combina un 80% de clases online y un 20% de tutorías presenciales en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. En total, se ofertan 45 plazas por curso y están destinados preferentemente a personas en situación de desempleo.
"Estas formaciones abren la puerta a sectores en plena expansión, como el desarrollo de experiencias inmersivas aplicadas a la salud, la educación o el turismo, o el diseño de soluciones inteligentes para la industria y las ciudades del futuro", ha explicado la delegada.
También ha detallado los requisitos que deben cumplir los aspirantes para poder acceder a las mismas: "ser mayor de edad, residir en Andalucía y contar con una titulación mínima de bachillerato, técnico superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o haber superado un ciclo formativo de grado medio o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior". Asimismo, no se requieren conocimientos técnicos previos, lo que permite que personas con perfiles muy diversos puedan beneficiarse de esta formación.
Próximos cursos 5G en 2026
La responsable de Empleo ha anunciado que el programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G continuará el próximo año con una segunda edición, incluyendo la oferta de cursos tanto en esta provincia como en el resto de Andalucía: "hasta el momento, casi 700 malagueños han sido cualificados en tecnologías de vanguardia, beneficiándose de una formación de calidad y gratuita".
Este programa, desarrollado por la UTE formada por Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para fortalecer la empleabilidad, la innovación y la competitividad del tejido productivo, apostando por la formación como motor del cambio económico y social.
