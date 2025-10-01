Málaga presume de aguacates y mangos en la feria Fruit Attraction

La provincia de Málaga participa muy activamente durante esta semana en la feria Fruit Attraction, donde presume de la extraordinaria calidad que, superada la sequía, vuelven a ofrecer los aguacates y mangos que de manera mayoritaria se producen en la comarca de la Axarquía. Ni siquiera los aranceles impuestos por Donald Trump a países como Brasil impiden que los portavoces sectoriales se muestren muy optimistas de cara a la presente campaña.

El Gobierno central destacaba este martes que España constituye en volumen el octavo país del mundo más exportador en materia agroalimentaria, hasta el punto de que en 2024 este sector representó un 1,2% del PIB nacional. En este contexto, cooperativas con sede principal en Málaga como son los casos de Trops o del grupo Dcoop ocupan un lugar bastante destacado.

De hecho, el gigante del aceite de oliva en España cerró el pasado año con un récord de facturación, situado por encima de los 1.550 millones de euros. De esa forma creció un 10% sobre 2023. Y en cuanto a Trops, la sequía no impidió que superase la barrera de los 200 millones de euros facturados durante la campaña pasada. Esta macrocooperativa agrupa a más de 4.000 productores de subtropicales y espera que su producción de mangos para esta cosecha sea de unos 18 millones de kilos, prácticamente la mitad de la cuantía total que se espera producir en toda España.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández, recorría algunos de los expositores malagueños que hasta este jueves podrán ser visitados en Ifema. Acompañado por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, pudo conocer de primera mano los últimos avances en materia de mejora de la sostenibilidad que Trops presenta estos días en tierras madrileñas.

Grandes firmas malagueñas

En la lista de empresas desplazadas hasta Madrid vuelve a figurar la axárquica Frutas Montosa, que el pasado año facturó más de 150 millones de euros, más del 12% que durante el año anterior. En su línea principal de producción figuran las frutas tropicales, así como el guacamole.

Asimismo, la veleña Reyes Gutiérrez mostró sus últimos proyectos de desarrollo, a través de su firma principal y de la filial, Avomix, especializada en comercialización de distintos derivados de las frutas subtropicales, como por ejemplo el guacamole y otras salsas. Esta firma presume de ser la más veterana del sector en Europa, con más de tres décadas de trayectoria. Su facturación ronda la barrera de los 90 millones de euros.

Otro nombre propio es el de Sigfrido Molina, CEO de la firma Sigfrido Fruit, cuya facturación tampoco deja de crecer desde que ocupa unas modernas instalaciones en el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga. Sobre una superficie de algo menos de 3.000 metros cuadrados ya genera una facturación anual que supera asimismo la barrera de la docena de millones de euros.

Varios de los portavoces del sector de los subtropicales mantuvieron numerosos encuentros en el arranque de la feria, con interlocutores de la talla del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, o con el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas (Areflh), Ramón Fernández-Pacheco.