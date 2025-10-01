De mapas solares de ciudades a videojuegos que se crean en 5 minutos: Greencities posiciona a Málaga como epicentro de la sostenibilidad e innovación

Mapas solares de ciudades que permiten a un usuario comprobar la inversión necesaria en placas para su vivienda, sistemas de conducción eficiente que monitorizan el comportamiento de los conductores o videojuegos educativos que se generan en tan sólo cinco minutos son algunas de las invenciones que pueden contemplarse estos días en el foro Greencities de Málaga. Una movilidad más sostenible, la digitalización de los destinos turísticos, la eficiencia energética o la gestión de residuos son algunos de los retos que afrontan las ciudades, según se ha puesto de manifiesto en el foro, que reúne a 45 alcaldes y 150 expertos. El evento, que cumple su 16 edición, cuenta con la participación de más de 200 empresas y un centenar de ciudades de 27 países, entre ellas Madrid, que acude en esta edición como invitada especial.

Su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado durante la inauguración del foro el papel de Málaga como "referencia" para todos los municipios españoles en todos estos grandes debates y ha recordado que los ayuntamientos siempre caminan con "el paso corto y la mirada larga", en referencia a que son la administración que debe resolver las preocupaciones más cercadas de los ciudadanos (movilidad o zonas verdes, por ejemplo) y, al mismo tiempo, afrontar los grandes desafíos de futuro.

"El futuro de la sociedad para por las ciudades y los entornos urbanos, que cada vez tienen más población, lo que nos exige afrontar desafíos conjuntos a los que debemos dar soluciones comunes", ha comentado Martínez-Almeida, que ha afirmado que Madrid acude al foro Greencities, que se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga, con el deseo y el compromiso de "aprender" del resto de municipios para, entre todos, "seguir avanzando".

Los alcaldes de Madrid y Málaga, Almeida y De la Torre, en Greencities / Álex Zea

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha opinado que los retos "son inmensos" en cuestiones como la movilidad, eficiencia energética o gestión de residuos, y ha sostenido que es necesario un "compromiso de otras administraciones" para "ir de la mano" en esta transformación.

El presidente del comité organizador de Greencities y director en Andalucía de Endesa, Rafael Sánchez, ha afirmado que el encuentro es "un escaparate" para el tejido empresarial y público y ha apostado por liderar la evolución hacia "ciudades más limpias y verdes, pero sobre todo acogedoras".

Diálogo que han mantenido los alcaldes de Málaga y de Madrid, moderado por Cristina Garmendia / L.O.

El director territorial de Telefónica, Joaquín Segovia, ha asegurado que "en la innovación está la clave" a los retos de la sociedad, mediante el trabajo en "un ecosistema de colaboración", y ha puesto como ejemplo que aplicar tecnologías digitales puede ahorrar entre un 15% y un 35 % las emisiones de CO2 en sectores como el turismo y el transporte.

En la inauguración también han intervenido el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet. Además, han participado el presidente de la comisión Smartcities y miembro del Comité Ejecutivo de Ametic, Adolfo Borrero, el regidor de Las Rozas (Madrid), José de la Uz, como presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), y la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, como presidenta de Red Innpulso.

Stand de Carandini, una empresa fabricante de alumbrado publico / Álex Zea

Mapas solares y videojuegos al instante

En Greencities pueden encontrarse compañías como Impacte, un proyecto tecnológico de la Universidad Politénica de Valencia que ayuda a los municipios en sus proyectos de energía solar: desde la parte de la planificación hasta la parte de la promoción ciudadana. En este sentido, destacan los mapas solares que ya han elaborado para ciudades como Valencia, Vitoria o Granada entre otras. En el caso de la provincia de Málaga, el responsable de negocio, Fernando Civera, señala a este periódico que hay interés por parte de algunos municipios en poder desarrollar estos mapas.

"Son herramientas que brindan información a los ciudadanos para que conozcan el potencial fovoltaico de sus viviendas, calculando su capacidad de generación y el ahorro en la factura energética y en emisiones. Así pueden decidir si les sale a cuenta o no", señala. El mapa muestra con detalle información para cada edificio o vivienda de un territorio, precisando el consumo meio de cada vivienda, el número de panales que necesitaría (si es un bloque, el propitario tiene que acordarlo antes con la comunidad de vecinos) y el periodo estimado de retorno de la inversión.

Fernando Civera, responsable de negocio de Impacte, en el foro Greencities de Málaga. / L. O.

Otro innovación curiosa que se puede ver es Greencities es la de la firma malagueña Novelingo, que tiene un software capaz de generar videojuegos formativos de tipo videonarrativo al instante (en solo cinco minutos) y que ofrece e-learning avanzado para empresas y administraciones públicas.

"Usamos realidad aumentada, narrativa e Inteligencia Artificial. Se puede usar para formación corporativa, educación, rutas turísticas o sostenibilidad. Un ayuntamiento puede usarlos para campañas de marketing rápidas para diferentes públicas", comenta el CEO de Novelingo, Daniel Cañete.

Alejandro Fernández y Daniel Cañete, CEO de la malagueña Novelingo. / L. O.

"El usuario introduce en el sistema de Novelingo el argumento, los nombres de los personajes, el estilo gráfico y la edad al que va dirigido el juego. Con esos elementos, nuestro software le ofrece en 15 segundos tres alternativas visuales y, cuando elija su preferida, tiene el juego preparado en cinco minutos. Es una nueva línea de negocio que estamos lanzando", detalla. Por otro lado, a empresa, que tiene su sede en el Polo Digital de Tabacalera, ya ha relizado en sus dos años de vida (se creó en 2023) diversos juegos, que están publicados tanto en IOS como en Android.