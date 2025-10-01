El Palo celebra la quinta edición de la Pasarela Echeverría 'Fashion Day'

La Pasarela Echeverría del Palo 'FASHION DAY' celebra el viernes 17 de octubre su quinta edición. Este gran evento referente de la moda en el distrito Este de Málaga tendrá lugar entre las 18.00 y las 21.000 horas. Está está organizado por la Junta Municipal de Distrito y la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, subvencionado por el Área de Comercio y con el apoyo de distintos patrocinadores locales, como Copicentro, UNED Málaga, Er Pichi de Cái, Joyerías Vergara Occident y Restaurante El Tabanko.

El concejal del Distrito Málaga Este, Carlos Mª Conde, y la presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, Patricia Vergara Soriano, han presentado esta quinta edición en la que participarán comercios asociados de la zona entre tiendas de moda, centros estéticos, ópticas, librerías y complementos. Desfilarán decenas de vecinos y vecinas del distrito Este, junto a modelos profesionales de la prestigiosa agencia de modelos Nueva Moda. Todos ellos serán peinados y maquillados por la Escuela Antonio Eloy, que también se suma como colaborador del evento.

Como invitada de honor este año se contará con la presencia de la diseñadora Susana Zamora, "que con su sello personal aporta elegancia y creatividad, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de esta edición", ha informado el distrito en un comunicado.

Este año la organización continúa apostando por el talento joven andaluz con la celebración de la segunda edición del concurso 'ECHEVERRÍA FASHION TALENT'. Además de descubrir a nuevos creadores, se podrá volver a disfrutar de las novedades del diseñador ganador de la primera edición, 'G de Rosas', que regresa a la pasarela con su colección 'Tatuajes'.

La novedad de este año es un guiño muy especial al barrio de El Palo: por primera vez, se ha invitado a participar en el desfile a un comercio que no pertenece a la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo. Se trata de la tienda de moda infantil Dulce Laura, que se une para aportar frescura y ampliar la oferta de esta cita con la moda.

El gran evento de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo será presentado un año más por Macarena Albarracín, cantante y presentadora de PTV Málaga.

Asimismo, entre los modelos desfilarán Noelia Jiménez, actual Miss Feria de El Palo 2025, y Jorge Aragón, Míster de la Feria de El Palo 2025.

Fomentar el comercio de la zona

El objetivo de este evento es el fomento del comercio de la zona, con el fin de contribuir a incentivar y reactivar el consumo, acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes, y promocionar la zona de Echeverría de El Palo y su comercio a nivel local.

Esta pasarela se ha consolidado en estos cinco años como la cita con la moda en la zona Este de la capital, siendo conocida y visitada cada vez más por vecinos y empresarios de toda la ciudad.

Los desfiles transformarán durante la jornada del 17 de octubre, a partir de las 18.00 horas, la avenida Pío Baroja de El Palo en un Fashion Show único y original, ligando el nombre de El Palo y el Distrito Este de Málaga a la moda local. Entre los modelos, además de la Miss y el Míster de la Feria de El Palo 2024, participarán hombres y mujeres de todas las edades, en su mayoría no profesionales, vestidos por las tiendas de la zona.

Como en años anteriores, se contará con una pantalla gigante para dar más visibilidad a los detalles y que nadie se pierda nada de lo que sucede sobre la ya famosa alfombra azul.

Los establecimientos que participan en la V Pasarela “Fashion Day” de Echeverría de El Palo son: Tomé, Strava Boutique, Millennium, La Promenade, My Sister, Malala, Joyerías Vergara, B-Nails Beauty, Laura Mateos Beauty, Eva León Dermoestética, Librería Arje, Óptica Miramar y Dulce Laura.