El paso raudo de los siglos en una plaza del Centro

Tan raro como sorprender a Donald Trump leyendo a Góngora son las piezas arqueológicas de madera procedentes del Mundo Antiguo. Sin ir más lejos, de la época romana, en los últimos años se han encontrado el tramo de una tubería en Bélgica y una cama funeraria en Londres.

Si no hubieran estado arropadas por barro húmedo durante cientos de años, hoy no quedaría ni un gramo.

La madera tiene la pega de romperse, desmenuzarse e incendiarse, además de pudrirse, así que no soporta bien la eternidad. Tampoco es un material que aguante bien el tute de la calle .

Como mobiliario público, los bancos de madera poco a poco están siendo desplazados en Málaga por la facilidad con la que se ensucian, y porque suelen terminar marchándose por capítulos, mientras sus listones hacen mutis por el foro.

El deterioro de la madera y su facilidad para almacenar la roña es algo que ya podemos ver en la plaza de San Pedro Alcántara, y eso que la reforma se inauguró anteayer, como quien dice.

Detalle de un mobiliario deteriorado, ayer en la plaza de San Pedro Alcántara. / A.V.

Como saben, desde el principio la plaza ha estado inmersa en la polémica. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo, que es la que vive allí, desaconsejó el diseño actual desde el minuto 1; pero nuestro Consistorio se limitó a hacer unos cambios simbólicos que han mantenido la plaza como caja de resonancia, gracias a los instrumentos musicales infantiles, que son empleados, a cualquier hora del día o de la noche, por niños mucho más grandes y hasta con carné de conducir.

Los vecinos tienen la sensación de que esta plaza, costeada en su mayoría por la Unión Europea, fue diseñada por técnicos cautivos del mundo de las ideas, que no se tomaron la molestia de pisar la calle y ver si su propuesta le sentaba bien o no.

Los burladeros

En nuestros días, la madera ya luce sucia, desmejorada y con ‘desconchones’ en muchos puntos. En particular, en una suerte de burladeros laterales que se han convertido en un punto de encuentro de la palomas; que en ese rincón taurino aprovechan para hacer ‘todo’ lo que pueden.

Detalle de los asientos y un punto para dejar libros, ayer. / A.V.

Por lo demás, la zona de asiento y lectura acumula suciedad, pintadas y cacas de palomas. En líneas generales, todo el espacio empieza a concentrar roña y desperfectos en muy corto periodo de tiempo.

Lo dicho, la madera no dura una eternidad y en este espacio público de Málaga, hay siglos que cuatro vándalos y tres palomas 'despachan' en una hora.