El PP de Málaga se irá de las mesas de movilidad si el Gobierno "no ofrece soluciones para los atascos"

Las reuniones sobre movilidad de este martes han dejado cierta resaca en la política malagueña y han suscitado una reacción inmediata en la sede del PP de Málaga. A primera hora de este miércoles, su presidenta provincial, Patricia Navarro, compareció para criticar que el Ministerio de Transportes "viniera sin nada" a esas mesas de trabajo e incluso aseguró que las instituciones gobernadas por la formación de centro-derecha dejarán de acudir a este espacio de diálogo entre administraciones, si el Gobierno "no ofrece soluciones para los atascos que nos tragamos a diario los malagueños". "El Ministerio de Transportes está siendo muy temerario e irresponsable al no actuar contra la situación de tensión que hay en el tráfico; vamos a seguir en ese diálogo pero no vamos a ser cómplices y, si llegado el momento nos siguen tomando por tontos, nos plantaremos", aseguró la presidenta de los populares malagueños horas después de la reunión técnica celebrada en la Subdelegación del Gobierno entre Transportes y representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

A juicio, de Navarro, lo acontecido en ese encuentro es "un nuevo examen que el Gobierno suspende en esa mesa de la movilidad y el tren litoral". "No han traído absolutamente nada, nos han dejado con bastante decepción y la sensación de que Pedro Sánchez ha tomado el pelo a los malagueños, han quedado demasiados asuntos en el tintero, demasiadas dudas sobre qué va a pasar sobre el tráfico en nuestras carreteras, ha quedado muy claro que no hay ni capacidad ni voluntad en el Gobierno de España para resolver a este problema que tiene la provincia", insistió.

Bonificación del peaje

Sobre todo, Navarro expresó el malestar que ha suscitado en el PP el hecho de que el ejecutivo nacional haya cerrado la puerta a ampliar las bonificaciones en la autopista de la Costa del Sol Occidental AP-7, tal y como demandan los alcaldes y alcaldesas de su partido en esta zona. Así, la dirigente del PP lamentó que, en esa reunión, el Gobierno "respondiera con una excusa, que forma parte de la tomadura de pelo, a la pregunta de si hay voluntad de mejorar mediante la bonificación del peaje la fluidez del tráfico en la A7 de la zona oeste de la provincia".

"No se cree nadie que bonificando la AP-7 al nivel que se ha hecho en la AP-9 en Galicia solo se capte el 1 por ciento del tráfico de la autovía A-7, sería legítimo que pidiéramos en este nivel de colapso la liberalización del peaje como se ha hecho en Alicante, provincias de Castilla y León o en la cornisa cantábrica, pero queremos entender que quedan años de concesión y que hay puntos intermedios en los que ponernos de acuerdo", apostilló.

Eso sí, en este punto reclamó "rigor y transparencia al Ministerio" al exigir que demuestre que "solo se captaría un 1 por ciento del tráfico de la A7 bonificando el peaje", y "diga dónde está ese estudio". "Es un motivo más para pensar que esto es un absoluto teatro y una tomadura de pelo, los representantes del Ministerio vienen a darse un paseo a Málaga y a justificar esa parálisis por el análisis".

Además, reiteró que en esta provincia "se mantienen dos peajes y uno de ellos es el más caro de España". "En qué otra provincia de toda España hay 130 kilómetros de peaje, que tenemos que pagar religiosamente", se preguntó antes de indicar que "no hay voluntad de actuar en esta materia por parte del Gobierno".

Enlaces de la A7

En esta línea, Navarro sacó a colación el estudio sobre los accesos de la A7 en la zona este de Málaga, impulsado por la Diputación tras pedirlo los ayuntamientos de la capital y Rincón de la Victoria, "con soluciones inmediatas a bajo coste que podían aliviar esas inmensas caravanas que nos tragamos los residentes en aquella zona". Y, en este sentido, lamentó que los representantes del Gobierno "no solo no contestaron cuando se les envió, sino que menospreciaron el trabajo de los técnicos" en esa reunión "y dijeron que hay que estudiar los flujos de tráficos como si ya no fuera con ellos, pese al nivel de colapso de esas carreteras".