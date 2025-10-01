El PSOE acusa al PP de "boicotear" la mesa de la movilidad para "tapar su propia incompetencia"

Los dimes y diretes se han instalado entre los dos eslabones malagueños del bipartidismo, tras las reuniones sobre movilidad de este martes en la Subdelegación del Gobierno. Bajo la lluvia de críticas al Ministerio de Transportes a la que se ha entregado el PP, la respuesta socialista no se ha hecho esperar. El secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha acusado a las administraciones del PP de "boicotear la mesa de la movilidad para tapar su propia incompetencia". Bernal ha defendido que la mesa de movilidad de esta semana “ha vuelto a demostrar que es el Gobierno de España quien está liderando las soluciones a los problemas de tráfico y transporte en Málaga”.

En opinión de Bernal, “frente al compromiso del Gobierno, nos encontramos con el bloqueo y la inacción de las administraciones gobernadas por el PP". "La Junta, la Diputación y los ayuntamientos del PP están boicoteando la mesa de movilidad de Málaga para tapar su propia incompetencia, las administraciones gobernadas por el PP no han llevado ni una sola propuesta a la mesa de movilidad, ni una”, ha asegurado.

Mejoras en el Cercanías

Asimismo, Bernal insistió en que en esa reunión “el Gobierno presentó los avances para mejorar la línea C1 de Cercanías, con el objetivo de incrementar su capacidad en un 60% y reducir la frecuencia en cinco minutos". "Además, el Ministerio sigue impulsando distintos proyectos para poner fin a los problemas de congestión en la A-7”, agregó.

A su vez, Bernal ha recordado que la Junta de Andalucía tiene la competencia exclusiva sobre la red viaria andaluza. “Sin embargo, lleva siete años sin renovar el mapa de concesiones de los autobuses interurbanos; para mejorar la movilidad en Málaga es imprescindible que todas las administraciones públicas se impliquen, exigimos al PP que deje de boicotear la mesa de movilidad y empiece, de una vez por todas, a aportar soluciones”, ha añadido.