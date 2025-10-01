El puerto de Málaga acoge su primer suministro de biogás licuado entre dos buques

El Puerto de Málaga ha sido escenario, el pasado 24 de septiembre, de una operación pionera con la llegada del buque Avenir Aspiration, encargado de efectuar el primer suministro de gas natural licuado de origen renovable (bio-GNL) al portacontenedores MSC Gabon.

Así lo han dado a conocer desde la Autoridad Porturia malagueña en un comunicado, en el que detalla que la operación fue llevada a cabo por la empresa AXPO, autorizada para prestar el servicio de suministro de GNL a buques en el Puerto de Málaga.

En total, se suministraron 3.000 metros cúbicos de BIO-GNL. AXPO fue la primera compañía en realizar una operativa de GNL en modalidad 'ship to ship' (barco a barco) en el enclave malagueño, y ahora se convierte también en la primera en efectuar un suministro de BIO-GNL en este puerto, consolidando su posición como referente en el ámbito de los combustibles alternativos.

"Esta maniobra refuerza el compromiso del Puerto de Málaga con la sostenibilidad y la transición energética en el sector marítimo, facilitando alternativas limpias para el abastecimiento de combustibles y contribuyendo a una reducción significativa de las emisiones contaminantes en el transporte internacional de mercancías", señalan en el comunicado.

"La exitosa operativa confirma a Málaga como un punto estratégico en el suministro de combustibles alternativos en el Mediterráneo, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de servicios energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente", concluyen.