El Rectorado acogerá el 24 un acto contra la Torre del Puerto

El viernes 24 de octubre, a las 18 horas, se celebrará en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque, un acto contra el proyecto de construcción de un hotel rascacielos de 144 metros, proyectado en el Dique de Levante.

Llevará por título 'La Torre del Puerto y la deriva del Urbanismo en Málaga' y está organizado por el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS).

En el acto intervendrán miembros de Icomos, el organismo asesor de la Unesco; así como de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias e integrantes de la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte.

La polémica propuesta de capital catarí, que va ya por la tercera versión, presentada en febrero de este año y encabezada por el premio Pritzker británico David Chipperfield, se ha convertido en el proyecto más contestado en la historia urbanística de Málaga, tanto por el número de alegaciones como de colectivos y particulares movilizados en su contra.

Presentación de la terceraTorre del Puerto, la de David Chipperfield, en el Ayuntamiento, en febrero. / Amparo Garcia

Icomos

En el caso del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el organismo internacional asociado a la Unesco, ha llegado a elaborar dos informes y una adenda en los que justifica su rotunda oposición al hotel rascacielos en ese emplazamiento, tanto por el impacto paisajístico negativo que causaría a Málaga, como por la afección a un Bien de Interés Cultural como la Farola: "un uso hotelero, en principio ajeno a las funciones portuarias, desactivaría uno de los elementos portuarios por excelencia y plenamente vigente: un faro", argumentaba en su informe de 2023.

San Telmo

Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ya abogó, en una carta abierta en 2018, porque la parcela para la Torre del Puerto se destinara a uso público, mediante "una edificación de altura moderada, que no impacte y, que en todo caso, complemente la fachada del frente litoral del Casco Histórico de Málaga, en lugar de la implantación privada y en cierto modo especulativa, que la Autoridad Portuaria ha propuesto desarrollar en este lugar".

La institución, además, ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto. Fuentes de San Telmo manifestaron en este sentido a La Opinión, el año pasado, que el hotel rascacielos "no es necesario y si se hiciera sería irreversible porque los nietos de nuestros nietos lo seguirán viendo".

Además, y como adelantó este periódico, la Real Academia de San Telmo también ha propuesto, como alternativa, que el futuro auditorio se traslade al Dique de Levante, mientras que el hotel se construya, dividido en dos torres, para amortiguar su impacto paisajístico, en esa parcela.

Movilización ciudadana

La plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte ha sido la pionera en la oposición a la Torre del Puerto, desde la presentación de la primera versión del proyecto, encargada al arquitecto José Seguí.

Además de una intensa actividad, que ha incluido reuniones, manifiestos y concentraciones de protesta en la Farola, en 2021 logró que más de 300 personalidades de la Cultura española firmaran un manifiesto en contra del hotel rascacielos.

Entre los firmantes se encontraban Emilio Lledó, Elvira Roca, Miguel Ríos, Irene Vallejo, Ignacio Camacho, Carlos Álvarez, Peridis, Elvira Lindo, Julio Llamazares, Joaquín Araújo, Nativel Preciado, Sergio Vila-Sanjuán, Benito Zambrano, Manuel Vicent y Gallego & Rey.

Por otra parte, miembros de Defendamos Nuestro Horizonte, gracias a una campaña de micromecenazgo que recaudó 31.362 euros, presentaron en 2024 un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto, admitido por el TSJA. Al no contar este colectivo con personalidad jurídica, el recurso se presentó la Asociación Espacios Comunes junto con la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, Ecologistas en Acción-Málaga y Málaga Monumental.

Entre las personas presentaron este recurso se encuentra el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Málaga Matías Mérida, quien en 2017 dio a conocer, junto con su equipo de la UMA, unas simulaciones fotográficas realizadas con cálculos matemáticos, del impacto paisajístico real de rascacielos de 135 metros (la altura inicial, luego rebajada a 116 y en esta tercera versión, aumentada a 144 metros).

Impacto visual de la Torre del Puerto si tuviera 150 metros de altura (el proyecto actual son 144). / Matías Merida

Además, como adelantó este diario, un segundo informe del catedrático, en 2022, estimó que coincidían las distancias y proporciones de la madrileña Torre de Valencia en relación con la Puerta de Alcalá desde la Cibeles, con la afección visual que tendría un hotel rascacielos de 150 metros con respecto a la Farola vista desde el Palmeral del Puerto.

Real Academia de la Historia

En 2021, y como adelantó La Opinión, la Real Academia de la Historia presentó un informe demoledor que cuestionaba el edificio. Entre otros aspectos calificaba de "argumento paradójico y quizá un poco engañoso", el que el rascacielos suponga "un nuevo hito referencial del litoral de Málaga y de la Costa del Sol".

La paradoja, indica el informe, radica en que se trataría de una iniciativa privada en suelo público y "las 'nuevas miradas' sobre el paisaje lo serán desde el mirador y las terrazas acristaladas del Hotel Torre del Puerto, con lo que se habría conseguido invertir el sentido del interés público del paisaje y del patrimonio".

Por todo ello, la institución concluía que el rascacielos catarí, de construirse en el Dique de Levante "produciría daños irreparables en el patrimonio histórico, así como en el paisaje de la ciudad".

Colegio de Arquitectos

Entre las instituciones que se han opuesto a la Torre del Puerto, también se encuentra el Colegio de Arquitectos de Málaga que, en numerosas ocasiones, han desaconsejado el proyecto catarí, al entender que el sitio es un error.

Así, en 2021, el entonces decano, Francisco Sarabia, manifestó: «No vemos razonable que sea un emplazamiento idóneo para una intensidad como la que se está planteando. Es un aumento considerable de la edificabilidad, de la altura y de la concentración de uso básicamente hotelero destinado a prestar servicio a la terminal de cruceros del cual no va a poder beneficiarse la ciudadanía en general».

Además, en una entrevista en este diario, la actual decana, Susana Gómez de Lara, manifestó que la posición del Colegio de Arquitectos no había variado.