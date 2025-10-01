Los sindicatos critican "falta de atención" a los mayores por parte de la Junta

Los sindicatos CCOO y UGT, con el respaldo de partidos de izquierdas como PSOE e IU, han salido a la calle este miércoles en Málaga para celebrar una jornada de reivindicación de los derechos de las personas mayores y de crítica a la "falta de atención por parte de la Junta de Andalucía".

Así, Segundo Martín, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Málaga ha señalado: "No podemos permitir que, en pleno siglo XXI, las personas mayores, quienes han levantado con su esfuerzo esta tierra, sigan sufriendo abandono institucional y una falta de atención adecuada por parte de la Junta de Andalucía".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, UGT ha puesto de manifiesto que en Andalucía el número de personas mayores no deja de crecer: "Más de 1,6 millones de personas mayores de 65 años, y se espera que esta cifra se duplique en las próximas décadas".

"Y, sin embargo, siguen siendo uno de los colectivos más olvidados. Muchos sufren soledad no deseada, sobre todo mujeres mayores que viven solas, sin apoyos ni compañía. Otros padecen dependencias físicas o cognitivas sin acceso adecuado a servicios sociales o sanitarios. Y no olvidemos a los miles de mayores que sobreviven con pensiones muy bajas, que no alcanzan para cubrir el coste de medicamentos, alimentos o atención domiciliaria", han expresado.

Este mismo sindicato ha expresado que a 31 de agosto de 2025, en Málaga 70.715 personas han solicitado la dependencia, de las cuales 48.142 han sido mayores de 65 años, lo que representa un 68,07% del total. El grupo más numeroso es el de mayores de 80 años, con un 47,3%. Hay 64.607 resoluciones de grado, aunque 45.996 personas tienen reconocimiento de prestación.

Y UGT critica que la Junta hace "muy poco o casi nada", por lo que han criticado el que consideran "abandono sistemático que la Junta de Andalucía viene ejerciendo hacia nuestras personas mayores" con infrafinanciación del sistema de dependencia, recortes en atención domiciliaria y cuidados profesionales, residencias con plazas insuficientes y falta de control, y soledad y falta de políticas comunitarias.

CCOO pide un plan de choque para la dependencia

Por su parte, durante su participación en la concentración, el sindicato CCOO ha dado visibilidad al que considera uno de los grandes problemas que tienen las personas mayores en la provincia de Málaga y la comunidad autónoma andaluza: "la paralización de la Ley de Dependencia y la falta de plazas públicas en residencias de mayores en la provincia". Así, han exigido a la Junta un Plan de Choque para la listas de espera de la Dependencia.

CCOO ha pedido "más políticas públicas para el desarrollo de una población cada vez más envejecida y que puedan hacerlo con dignidad y autonomía". Y han detallado que Málaga cuenta con una población mayor de 65 años, a 1 de julio de 2025, de 341.392 personas (152.747 hombres, el 44.74% y 188.645 mujeres el 55.26%) de un total de 1.790.802 habitantes, "lo que supone que el 19.06% de los mismo son mayores de esta edad".

Y señalan que, según las proyecciones del INE la población mayor de 65 años pasara a un 24% en 2035 y a un 26% en 2039, es decir, en números para el 2035 se prevé un aumento de más de 155000 personas mayores de 65 años y para 2039 de 214000.

En este punto, CCOO ha criticado que en la provincia de Málaga, actualmente cerca de 20 municipios, el 30% de la población es mayor de 65 años; y que según la Agencia de servicios sociales y dependencia de la Junta de Andalucía, a junio de 2025 se encontraban en lista de espera 44.185 personas bien pendientes de recibir la resolución del grado de dependencia o bien pendientes de ser beneficiarias de recibir el plan individual de atención PIA.

"La situación de la atención a las personas dependientes nos convierte en la última comunidad autónoma en el cumplimiento de los plazos que superan en más del triple de seis meses fijado para la tramitación y resolución de las solicitudes. El tiempo medio de espera para acceder al sistema de dependencia en Andalucía en el primer semestre de 2025 fue de 574 días, con 50.303 personas aún en espera en algún procedimiento, cerca de 400 días más de los que marca la ley que son de 180", han expuesto.

José Ignacio Moraleda, secretario general del Sindicato de Pensionistas de CCOO de Málaga, ha indicado "Málaga es la provincia que menos solicitudes de dependencia solicita. ¿Por qué? Porque la gente espera la ayuda de los familiares y amigos más que la ayuda que pueda recibir por parte de la Administración. Porque una persona no puede esperar dos años a recibir una ayuda", ha reflexionado.

Y ha dicho que en al provincia faltan 34.000 plazas públicas "y las privadas no conciertan por impagos de la Junta". "En Andalucía de las 44000 plazas residenciales el 77% son privadas y el 26% son públicas. En Málaga de las 7500 plazas residenciales el 85% son privadas y solo el 15% son públicas. En total harían falta más de 8.020 plazas en Málaga para cubrir las recomendaciones de la OMS que cifra que en un 5% de la población mayor de 65 años las necesidades residenciales", exponen.

Así, pues desde CCOO han reclamado a la Junta de Andalucía que haga un plan de choque para reducir drásticamente las listas de espera en Dependencia. "Que la gente no tenga que esperar cuatro años para recibir una ayuda y que la reciba como marca la ley, en un plazo máximo de 180 días y que se creen puestos o plazas públicas en Andalucía", han concluido.