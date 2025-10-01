De la Torre recrimina al Gobierno que debe "esforzarse" más con las ciudades que "no son Madrid y Barcelona"

Un día después de la cumbre de movilidad con el Ministerio de Transportes y en pleno arranque del foro Greencities, el alcalde de Málaga ha recriminado al Gobierno que debe "esforzarse" más con las ciudades españolas que "no son Madrid ni Barcelona".

En esos términos se ha pronunciado Francisco de la Torre en un coloquio con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, una charla sobre innovación y función pública que ha moderado la presidenta de Fundación Cotec, Cristina Garmendia.

En cuestión de movilidad sostenible, De la Torre sostenía que la ciudad avanza aunque le gustaría que fuera a “más velocidad”, al tiempo que reconocía ante su homólogo madrileño que Málaga no tiene la “potencia de metro y Cercanías” de la capital del país.

Para De la Torre, el “desafío” es conseguir que la gente que quiere venir a vivir a Málaga, no solo “vea” la oferta que ofrece la capital sino de los municipios colindantes, por lo que la movilidad es “fundamental”.

En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento recuperará el servicio público de alquiler de bicicletas el próximo año, una medida que entrará en el presupuesto de 2026 para poder activar el concurso público.

Crisis de vivienda

Preguntado por la sensación de desarraigo y desplazamiento que sufre la población local -derivado de la falta de vivienda disponible, la saturación de los servicios públicos…-, un sentimiento que se exterioriza tanto en una gran ciudad como Madrid como de tamaño medio, como es Málaga, Martínez Almeida defendió que no puede haber ciudades de “dos velocidades” y que si la urbe se convierte en una “multinacional”, perderá su “identidad”: “Y no nos reconoceremos”, recalcó.

En cuanto a la crisis habitacional, De la Torre sostuvo que “no se puede tardar 10 o 15 años en que un suelo sea finalista” y defendió la iniciativa de los famosos minipisos. El alcalde hizo hincapié en la temporalidad de los alquileres de estas viviendas de pequeñas dimensiones, que tendrán un máximo de siete años para los inquilinos jóvenes, lo que De la Torre calificó como un “mecanismo para que la gente no se instale”.

“No hemos sido en España hacer una innovación social para que los que están en viviendas sociales aspiren a subir también”, afirmó Francisco de la Torre.

Turismo masivo

El debate se centró también en la gestión del turismo masivo, un punto en el que ambos alcaldes coincidieron en la necesidad de “descentralizar” la oferta y “desestacionalizar”.

De la Torre se refirió a la vivienda turística como un elemento que “está quitando vivienda de alquiler de larga temporada” por lo que requería una regulación, ya que poner en marcha estos alojamientos “está tirado” -en Andalucía solo se necesita presentar una declaración responsable- en comparación con lo que exige la construcción y apertura de un hotel.

Insistió el regidor malagueño en que la vivienda turística ha participado en la “rehabilitación de la ciudad” y que se ha esforzado en instalar sonómetros para controlar los problemas acústico, al tiempo que deslizó que la conveniencia de implementar la tasa turística. De la Torre volvió a pedírsela al Ejecutivo central, a través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales, pese a que este impuesto es una competencia autonómica, por lo que recae sobre la Junta de Andalucía.

Lamentó que “los hoteleros no son muy partidarios” de implantar esta tasa, asegurando que “están en un error”.

Martínez Almeida no se pronunció sobre la tasa turística, una medida que ha descartado aplicar en la ciudad que gobierna por considerar que no es “necesaria”, aunque apuntó que la “clave” del turismo es que cuando se tiene “la mejor ciudad para vivir”, entonces será “la mejor ciudad para venir”.

Catástrofes climáticas

Sobre la gestión pública de las cada vez más frecuentes catástrofes climáticas, De la Torre recordó que “somos mediterráneos”, por lo que siempre trabajan “con la hipótesis de que hay lluvias intensas”.

Señaló que la ciudad está trabajando en la puesta en marcha de dos parques urbanos, el Campamento Benítez y otro gran espacio en Teatinos, con la idea de crear “más espacios de confort urbano”. Por su parte, Martínez Almeida recordó el reto que supuso la respuesta a Filomena, así como la dificultad de afrontar los veranos más calurosos de la historia de Madrid. “Tenemos que mejorar nuestro espacio público”, manifestó.