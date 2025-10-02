El arroyo del Leñar, una estrangulada corriente de agua

Si algo caracteriza la política española es que, cuando arrecian las críticas del ‘bando enemigo’, la consigna no es hacer examen de conciencia sino hacer caso omiso y remar juntos. En muchas ocasiones, a contracorriente; es decir, en contra del sentido común.

Eso explica, por ejemplo, que a estas alturas de 2025 no hayan presentado su dimisión ni el irresponsable y enjuiciado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni el irresponsable e inepto presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón.

En demasiadas ocasiones, socialistas y populares se ponen muy dignos con todos, menos con los suyos.

Por eso, antes de que nuestros cargos públicos se tiren los trastos a la cabeza en una nueva exhibición de mediocridad, bueno es recordar que estamos a las puertas de las lluvias fuertes de otoño y que en Málaga, hay vecinos preocupados por la que pueda caer.

Como informó este diario el pasado día 19, la Asociación de Vecinos de La Mosca alertó de que, en el arroyo Jaboneros, a la altura del barrio, los diques que frenan las aguas están a la misma altura que el cauce, y que en algunos tramos, falta protección en los taludes donde está levantado el barrio.

El Leñar

Por otra parte, a comienzos de año, esta sección ya se hizo eco de la indescriptible desembocadura del arroyo del Leñar en la playa de los Baños del Carmen, una corriente de agua que, precisamente, lo que tiene más difícil es desembocar en el Mar de Alborán, por la estudiada red de obstáculos que estrangulan, hasta lo indecible, esta parte final.

Como ya contamos en enero, y detalló el académico de Ciencias Manuel Olmedo, antiguo responsable municipal, el aliviadero está taponado cerca del 80 por ciento por tres tuberías que lo atraviesan.

Detalle del interior del aliviadero del arroyo del Leñar, con la sujeción de la tubería. / A.V.

La tubería más grande es la que transporta las aguas residuales hacia la estación junto al arroyo Jaboneros -todo un enigma que siga allí, cuando nuestro alcalde, Paco de la Torre, hace 16 años que prometió el traslado-.

La segunda tubería, de agua potable, es la que comunica el pantano de la Viñuela con la estación depuradora. Luego, hay una tercera, que no se ve a simple vista, pero que cuenta con un elemento digno de los tebeos de Francisco Ibáñez: está sujeta por varios palés.

Con estas pinceladas, sin olvidar algunas ramas a los pies del aliviadero, quién duda de que, lo más sensato, en caso de fuertes lluvias, es acercarse al arroyo de Leñar. Y encomendarse al Altísimo.