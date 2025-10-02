Benahavís, municipio andaluz con una mayor renta media por habitante

Benahavís se sitúa un año más como el municipio andaluz de más de 1.000 habitantes con una mayor renta media, en concreto asciende a 43.159 euros, en base a los declarantes del IRPF y con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023. Sus registros doblan a los de la media provincial, ahora de 21.867 euros, pero quedan muy lejos de los 88.011 euros por declarante que alcanza el término madrileño de Pozuelo de Alarcón, el de mayor renta de toda España.

Según recoge la tabla oficial facilitada el miércoles por el organismo estatal, con todos los números correspondientes a Andalucía, las localidades sevillanas de Tomares y Espartinas, respectivamente, ocupan las posiciones segunda y tercera en cuanto a la renta bruta media. Y a continuación, en el listado regional, hallamos el segundo municipio malagueño de mayor renta, Rincón de la Victoria. De media cada declarante generó 34.176 euros en este caso, unos 9.000 euros menos que los reseñados para Benahavís.

Jimera de Líbar ocupa la primera posición de este ranking. / La Opinión

Marbella vuelve a ocupar el tercer lugar en el podio provincial y la posición número 18 en el listado andaluz. Si atendemos a la tabla nacional, Benahavís tiene por delante otros 55 municipios, Rincón de la Victoria está en el puesto 271 y el término marbellí, en el 395. En esta última localidad, la renta bruta media se eleva a 32.306 euros.

Alhaurín de la Torre es el cuarto municipio malagueño con mayor renta de los que tienen más de un millar de habitantes. Con los reseñados datos del IRPF para 2023, la media bruta fue de 31.681 euros, con lo que figura entre los 21 municipios andaluces de mayor renta. Le sigue en la provincia Benalmádena, con 30.392 euros. Y en sexta posición, la capital malagueña, con 30.030 euros.

En el listado de los diez municipios de la provincia con mayor renta figuran justo después de Málaga otros cuatro términos de la Costa del Sol Occidental: Torremolinos (29.403 euros), Casares (29.266), Estepona (28.431) y Fuengirola (27.876). Contrastan estos números con los de las cinco localidades de menor renta bruta media, que se sitúan entre las posiciones 70 y 74 de la provincia, puesto que los pueblos de menos de 1.000 habitantes no son recogidos por la Agencia Tributaria en esta estadística que se actualiza cada año.

Benamargosa cierra este listado provincial con un total de 13.831 euros brutos por habitante. Y por delante aparecen, con al menos 15.000 euros brutos y por el siguiente orden: Almáchar (15.035), Comares (16.251), Valle de Abdalajís (16.854) y Periana (17.043). Con menos de 18.000 euros brutos de renta media, junto a esta última localidad de la Alta Axarquía, hallamos otros siete municipios: Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Arenas, Benamocarra, Teba, Villanueva de Tapia y El Burgo.

Gaucín, en los 30 primeros

Volvemos a la zona alta de la tabla provincial. El caso de Gaucín es especialmente llamativo. Posee menos de 2.000 habitantes y aún así se encuentra en la posición número 27 del listado, con una renta media de 21.877 euros. Prácticamente está igualado con Arriate, también de la Serranía, aunque esta otra localidad supera la barrera de los 4.000 habitantes.

Por encima de ambos términos sólo hay otro término de menos de 4.000 habitantes, Frigiliana, en el puesto 21, con 23.860 euros de renta bruta por declarante. Entre esa posición y la décima plaza del término fuengiroleño, en un rango de casi 24.000 euros y hasta los cerca de 27.000 euros, encontramos por este orden, de mayor a menor renta las siguientes localidades: Manilva, Mijas, Istán, Ronda, Ojén, Antequera, Vélez-Málaga, Nerja, Coín y Cártama.

Después de esas 21 posiciones y con rentas ya inferiores a 23.800 euros, Alhaurín el Grande, Casabermeja, Torrox, Pizarra y Campillos anteceden a Gaucín. Y después de esta localidad y Arriate, figuran en el listado de la Agencia Tributaria Monda, Algarrobo, que ocupa la trigésima posición, Archidona, Almargen, Casarabonela, Fuente de Piedra, Álora, Tolox, Ardales, Cortes de la Frontera, Guaro y Viñuela, en el puesto cuadragésimo.

A partir de aquí, todos los municipios tienen una renta media bruta inferior a los 20.000 euros. Son en su mayoría municipios de menos de 5.000 habitantes. Por el siguiente orden se localizan Moclinejo, Alcaucín, Mollina, Cómpeta, Almogía, Benaoján, Cañete la Real, Colmenar, Alozaina y Humilladero, que completa el listado del medio centenar de términos malagueños, de al menos un millar de habitantes, con una mayor renta media. La estadística se ha elaborado con 837.247 declaraciones de un total de 932.663 titulares.