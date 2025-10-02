Comienzan a instalar un nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado este jueves los trabajos de instalación de un nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías para adecuar el espacio de juegos infantiles al tamaño de la plaza. El antiguo parque infantil fue desmontado y retirado en marzo de este, tras haberse instalado en 2018.

Fuentes municipales confirmaron a este periódico que el antiguo parque, que costó 110.711,88 euros, había sido retirado porque era demasiado grande para el tamaño de la plaza -ocupaba una superficie de 256 metros cuadrados- y "ante el deterioro sufrido por el uso inadecuado por parte de personas que accedían al mismo". En una nota de prensa remitida a los medios, el Consistorio asegura que "esta decisión fue adoptada conforme a la petición de los vecinos de la zona, que han estado informados del proceso".

En verano de 2022, La Opinión recogió las quejas de los vecinos de la plaza, que lamentaban un exceso de ruido que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, ya que, al estar junto a varios locales nocturnos, solían ser los adultos los que hacían uso de las instalaciones, encontrando incluso a individuos dormitando en el interior de la zona de juegos.

El antiguo parque infantil cofrade ha sido reubicado en el parque de San Miguel. "Los elementos de juego serán repuestos por otra estructura más permeable y abierta, que ocupará una superficie de 191,7 metros cuadrados y que estará equipada con tobogán, columpios y balancines, entre otras instalaciones", ha detallado el Consistorio. Los trabajos han comenzado hoy y se prevé que queden culminados a mediados de la próxima semana.

El antiguo parque infantil cofrade se ha trasladado al parque de San Miguel / Gregorio Marrero

Plan de mejora de los parques infantiles

El Ayuntamiento ha remarcado en la nota que esta actuación se está llevando a cabo en el marco del plan de mejora de los parques infantiles impulsado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, cuya ejecución fue adjudicada con un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. A través de este contrato, está prevista la reforma y sustitución tanto de elementos de juego como del pavimento de seguridad de una treintena de espacios en los once distritos de la ciudad, incluido en de la plaza de las Cofradías.

"Este plan da continuidad al desarrollado en los últimos años, en el que se han acometido 70 actuaciones con una inversión de 1,5 millones de euros que incluía 45 reformas integrales y la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios (Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén)", han detallado.

Actualmente, son 446 los parques infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, incluidos los 14 ubicados en las playas, perfectamente homologados con las exigencias de la normativa europea de seguridad en materia de áreas de juegos.