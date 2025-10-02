Manifestación
Convocan una concentración en Málaga tras el asalto a la Flotilla Global Sumud
Los organizadores exige la liberación inmediata de los activistas retenidos, entre los que se encuentran 28 ciudadanos españoles
Diversos colectivos han convocado una concentración este jueves 2 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza de la Alcazabilla de Málaga para denunciar el asalto a la Flotilla Global Sumud, interceptada en los últimos días por la marina israelí cuando se dirigía hacia Gaza.
La protesta, impulsada por organizaciones como Global Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza y el Gazarako Mugimendu Globala (Euskal Herria), exige la liberación inmediata de los activistas retenidos, entre los que se encuentran 28 ciudadanos españoles.
Los convocantes reclaman además el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas como respuesta a lo que califican de un “acto de piratería” contra una misión humanitaria internacional.
Españoles retenidos
La Flotilla Global Sumud está compuesta por unas 45 embarcaciones con cerca de 500 personas de 47 nacionalidades, cuyo objetivo es denunciar el bloqueo sobre Gaza y abrir un corredor humanitario marítimo. Entre los barcos bajo bandera española, cuatro ya han sido interceptados (Adara, Sirius, Spectre y Jeannot), mientras que el resto continúa su rumbo en medio de la incertidumbre.
Los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones en Málaga o a organizar concentraciones en otros barrios, ciudades y centros de trabajo en solidaridad con la flotilla y en defensa de la causa palestina.
