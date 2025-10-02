Corte en la A-92: un camión accidentado mantiene cortada la autovía en Villanueva del Trabuco

Un camión que se ha accidentado en la madrugada de este jueves mantiene cortada la carretera A-92M en Villanueva del Trabuco (Málaga) en sentido Granada a la altura del kilómetro 24,8 en el entorno del centro penitenciario de Archidona.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del servicio de Emergencias 112 ha precisado que el accidente ha tenido lugar pasadas las 2.00 horas en el kilómetro 12 de la mencionada vía. También ha explicado que no se ha precisado de la intervención de sanitarios al no haber heridos, y que se está a la espera de que el camión sea retirado para poder abrir la carretera.

Alerta de la DGT que señala el corte de la A-92M por un vehículo atravesado en la carretera en dirección a Granada. / DGT

La DGT ha señalado que desde las 6.30 horas una grúa se encuentra en el lugar para completar la tarea de la retirada del camión; y ha señalado que, como ruta alternativa, los vehículos que se dirijan desde Málaga a Granada a la altura del alto de Las Pedrizas tomen la A-45 en dirección Antequera para posteriormente incorporarse más adelante a la A-92M una vez superado el obstáculo.