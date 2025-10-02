Mercado laboral
El final del verano corta una racha de siete meses de bajada del paro en Málaga y destruye más de 6.100 empleos
Septiembre deja un leve repunte de 637 parados que sitúan el total en 109.366 personas, el dato más bajo para ese mes desde 2007 - La cifra media de cotizantes a la Seguridad Social es de 751.129
Septiembre ha truncado una racha de siete meses de bajada consecutiva del paro que la provincia de Málaga acumulaba desde el pasado mes de febrero y ha registrado un leve aumento de 637 desempleados, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El aumento de parados, motivado por la salida de trabajadores del sector servicios una vez terminado el verano, deja la cifra total de paro en 109.366 personas, el dato más bajo para ese mes desde 2007.
Las cifras del paro muestran, eso sí, que la evolución interanual sigue siendo claramente positiva, con una caída en Málaga de 8.266 parados en relación con el mismo mes del año pasado.
Por sectores, la subida del desempleo en el mes de septiembre ha estado encabezada en Málaga, lógicamente, por los servicios, con 977 parados más, y del colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral), que suma otros 147 desempleados. En la industria, el desempleo sube en 21 personas. Sí hay descensos del paro en la construcción (-435) y la agricultura (-73).
Baja el número de cotizantes
Por la parte del empleo, el mes de septiembre registra un descenso de 6.114 afiliados a la Seguridad Social en Málaga, lo que coloca la cifra media de cotizantes en 751.129 personas. Málaga aparece como la sexta provincia española que más afiliados ha perdido en septiembre tras Baleares (-13.522), Cádiz (-14.253) y Girona (-14.357), Tarragona (6.622) todas ellas de marcado acento turístico, y la comunidad uniprovincial de Cantabria (6.412).
La provincia, no obstante, presenta un aumento de 24.333 cotizantes en la comparativa interanual con septiembre del pasado año, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el cuarto mayor crecimiento de afiliados en los últimos doce meses los de Madrid (105.552), Barcelona (55.135) y Valencia (44.838).
