Huelga nacional de médicos: más de 5.700 facultativos de Málaga están llamados a secundar el paro este viernes

Cuenta atrás para el inicio de una nueva jornada de huelga del colectivo médico. Este viernes 3 de octubre los facultativos de Málaga y toda España volverán a salir a la calle para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad (la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario) y reclamar un Estatuto propio para los facultativos.

Solo en la provincia de Málaga están llamados a apoyarla los más de 5.700 médicos que trabajan en la sanidad pública, de los cuales 4.541 ejercen únicamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 1.205 lo compatibilizan con la sanidad privada.

Además, de la jornada de huelga, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), tendrá lugar una manifestación que comenzará mañana a las 11.00 horas en la Plaza del General Torrijos de la capital (junto al Hospital Noble). Desde allí se iniciará una marcha que recorrerá todo el Paseo del Parque y concluirá en la Plaza de la Marina.

Motivos de la huelga

El Colegio de Médicos de Málaga ha mostrado hoy su apoyo a la huelga. Su presidente, Pedro J. Navarro, defiende que la profesión debería tener un Estatuto propio que incluya “medidas que retenga el talento, protejan frente a las agresiones, vayan encaminadas a la conciliación, contemplen unas jornadas de guardias que no pongan en riesgo la salud de los médicos y que esas horas cuenten como tiempo cotizado”.

En definitiva, exigen un marco propio que reconozca la responsabilidad de los facultativos y que les “permita trabajar con dignidad”. En este sentido, el doctor Navarro ha explicado en un vídeo difundido por la corporación que “defender nuestros derechos es defender también a nuestros pacientes”.

“El anteproyecto del Estatuto Marco ignora la realidad de nuestra profesión y no nos sentimos reconocidos en él”, ha subrayado en el vídeo el presidente del Colegio de Médicos, que anima a todos los facultativos a sumarse a esta jornada de paro. “Ahora es el momento de estar todos unidos”, ha concluido.

Segunda jornada de paro

Se trata de la segunda huelga que llevarán a cabo los médicos en menos de tres meses. La primera jornada de paro tuvo lugar el pasado 13 de junio y contó en la provincia con un seguimiento del 95%, según los convocantes, y del 52%, según la Delegación de Salud. Ese mismo día, en el Hospital Regional tuvo lugar también una gran concentración que contó con más de un millar de facultativos, que llegaron a cortar incluso el tráfico en la avenida Carlos Haya.

El pasado martes, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) convocó también una concentración ante la Subdelegación del Gobierno, que contó con el apoyo y la presencia del Colegio de Médicos, para mostrar su rechazo ante el borrador del Ministerio.