La jábega de Málaga: herencia marinera que se puede disfrutar en la Senda Azul

La jábega es una embarcación tradicional de la provincia de Málaga, utilizada durante siglos por los pescadores locales para faenar en aguas poco profundas del mar Mediterráneo. Se trata de una barca de madera de fondo plano, muy estable, que se propulsa principalmente con remos.

Estas embarcaciones, con un diseño característico y muy funcional, forman parte del legado histórico y cultural de la costa malagueña, y hoy en día son consideradas símbolos del patrimonio marinero de Andalucía.

Una actividad que ahora los malagueños pueden disfrutar de la mano de la Senda Azul. Una iniciativa de la Diputación de Málaga que promueve el turismo activo, sostenible y vinculado al entorno marino.

Origen

El origen de la jábega se remonta a tiempos ancestrales. Se cree que su diseño está inspirado en las embarcaciones utilizadas por las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, como los fenicios y los romanos, que ya faenaban en las aguas de lo que hoy es la provincia de Málaga.

Estas influencias mediterráneas dieron lugar a una barca perfectamente adaptada a la geografía y condiciones del litoral: resistente, maniobrable y apta para la pesca artesanal en zonas costeras.

Con el paso de los siglos, la jábega malagueña evolucionó, manteniendo su esencia y su uso principal: la pesca tradicional de especies como la sardina o el boquerón.

Características de la jábega malagueña

Entre las principales características de la jábega, destacan:

Longitud : suelen medir entre 6 y 12 metros.

: suelen medir entre 6 y 12 metros. Material : tradicionalmente construidas en madera de pino por carpinteros de ribera.

: tradicionalmente construidas en por carpinteros de ribera. Propulsión : a remo, aunque algunas versiones modernas incluyen motor.

: a remo, aunque algunas versiones modernas incluyen motor. Fondo plano : permite navegar muy cerca de la costa y facilitar el arrastre de redes.

: permite navegar muy cerca de la costa y facilitar el arrastre de redes. Decoración: muchas incluyen pinturas tradicionales en la proa, con ojos o símbolos protectores.

Más allá de su uso como embarcación de pesca, la jábega se ha convertido en un icono cultural. En diversos pueblos del litoral malagueño como Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, El Palo o Pedregalejo, todavía se conservan jábegas activas que participan en regatas tradicionales, especialmente durante las fiestas locales y patronales.