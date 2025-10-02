Una jubilada estadounidense se muda a Málaga y no puede creer la diferencia de precios con su país: "Una botella de buen vino no me arruina"

Patti Addington, una profesora y profesional de la salud mental estadounidense ya jubilada, viajó a España en 2018 para realizar el Camino de Santiago. Pensaba que sería un viaje más, pero fue la experiencia que cambiaría su vida para siempre al enamorarse del país y decidir trasladarse a la Costa del Sol para disfrutar de su retiro, donde cuenta no solo con mejor clima y ambiente, sino también con unos precios más reducidos que en su Florida natal: "No me arruina".

"Volví a España sin querer irme y empecé a concentrarme en cómo, dónde y cuándo mudarme", ha asegurado la profesora retirada al medio 'International Living', al que ha explicado que tomó esta decisión debido a que sus hijos eran mayores y ella estaba soltera: "Yo estaba jubilada, vivir en Florida ya no me alegraba y el clima político en Estados Unidos me entristecía mucho. Quería viajar y había empezado a extrañar España y su cultura. Me había atrapado, así que decidí mudarme a la Costa del Sol".

Así, fue en octubre de 2021 cuando la mujer se trasladó desde Florida a Torremolinos, donde afirma que "nunca he sido más feliz". "La vista desde mi terraza es la mejor que he tenido. Tengo vistas al mar Mediterráneo", ha señalado la mujer sobre el cambio de vida del que disfruta desde que se mudó a Málaga. Y ha añadido: "Miro por la ventana o me siento en mi terraza a diario y me transporto a un mundo de mares azules, gaviotas volando en picado, palmeras, barcos, parasailing, paseos marítimos y exuberante vegetación".

Málaga, más "viable económicamente" que Florida para esta jubilada estadounidense

Pero no solo su belleza y cultura han sorprendido y conquistado a esta estadounidense, sino también la diferencia de precios existente ente Estados Unidos y España, pues afirma que "es más viable económicamente vivir aquí y disfrutar de mi última etapa". "La comida es más barata. La ropa es más barata. El entretenimiento es más barato. Hasta las flores para mi casa son más baratas", ha señalado.

Además, ha explicado que esta reducción de precios, en comparación con su país de origen, le permite acceder a experiencias con las que apenas podía soñar en Florida, como realizarse un masaje tailandés y facial en algún establecimiento de la provincia: "Son tres horas de puro placer por menos de 100 euros".

El respiro económico de la jubilada estadounidense desde que se mudó a Málaga

"Una botella de buen vino no me arruina. Además, hay muchísimas cosas que hacer en España que no cuestan mucho dinero. En España, si estás sentado en casa, es porque así lo decides, no porque no haya nada que hacer. Me lo estoy pasando genial en España solo con mi pensión".

Un respiro económico que se plasma en su propio coste de vida mensual, que es la mitad del que tenía en Florida. De ese modo, la mujer ha indicado que pagaba 1.500 dólares al mes, unos 1.300 euros, por su vivienda, a lo que había que sumar unos 150 dólares de electricidad -128 euros- y unos 50 dólares de agua, que equivalen a 43 euros, a los que había que sumar las facturas de teléfono, internet y televisión, que superaban los 150 dólares.

Torremolinos / L.O.

Sin embargo, Patti ha explicado que en Málaga paga 860 euros por un apartamento de dos habitaciones con vistas al mar, mientras que su factura de la luz es "un tercio" de lo que pagaba en Estados Unidos y el agua le cuesta la mitad. Además, sus gastos de teléfono, internet y televisión se reduce a 74 euros y su factura de gas es de 18 euros.

Precios más económicos en Málaga que en Estados Unidos

Un ahorro que incluso encuentra en su seguro médico, que afirma que es casi 1.000 dólares -850 euros- más barato que en Estados Unidos. Además, la mujer ha indicado que tampoco tiene que invertir en la compra de un vehículo, ya que la ciudad malagueña se encuentra bien conectada a través de sus trenes, que le llevan "prácticamente a cualquier lugar al que me gustaría ir".

Turistas en una playa de Torremolinos, en la provincia de Málaga. / Álex Zea

"Y si eso no calma mi sed de aventura, puedo ir en dirección contraria y comprar en tiendas de pueblos pequeños, donde todo lo que deseo tiene un precio más bajo del que habría pagado en Estados Unidos", ha relatado la mujer, que asegura que gran parte de sus ahorros los destina a viajar por la geografía española y descubrir nuevos rincones del que se ha convertido en su nuevo hogar. "Hay muchísimos lugares para explorar: la costa mediterránea, Mijas, Jerez, Cádiz, Ronda, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y la lista continúa".

Un nuevo paraíso por descubrir que no solo se destaca para la estadounidense por sus precios y accesibilidad, sino también por la amabilidad de su gente, así como su ambiente familiar, su seguridad y la amplia oferta de ocio con la que cuenta Málaga.