McDonald's proyecta abrir un nuevo restaurante en Málaga capital junto a la Trinidad

La conocida cadena de hamburguesería McDonald's ha iniciado los trámites ante el Ayuntamiento de Málaga para el proyecto de instalación nuevo restaurante en la capital que estaría ubicado en la calle Mármoles, junto al barrio de la Trinidad. De momento, la compañía ha realizado una solicitud de calificación ambiental para el emplazamiento que acogería el restaurante, según puede consultarse en el elenco de trámites del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

La ubicación para la que se pide la solicitud es la del edificio que ocupa los números 50, 52 y 54 de esta calle de Málaga, y que corresponden, por un lado, con el espacio que hasta finales de 2023 albergaba el famoso y centenario bar El Racimo, y con un local comercial de la planta baja de un nuevo bloque de viviendas.

Este trámite inicial debe realizarse antes de que el proyecto en sí mismo arranque. En el supuesto de obtener luz verde será cuando Mcdonald's tendría que acometer las obras en el citado emplazamiento, por lo que todavía no se conocen más detalles ni plazos del nuevo restaurante.

Una treintena de restaurantes en Málaga

McDonald' cuenta con 30 restaurantes en Málaga, ocho de ellos en la capital. El resto se ubican en Mijas (2), Marbella (4), Torremolinos (2), Ronda, Estepona, Vélez-Málaga, Alhaurín de la Torre, Coín, Fuengirola (3), Antequera, Estepona y Benalmándena (2).

El icónico bar El Racimo cerró en diciembre de 2023 debido a la jubilación de su propitario, Miguel Blanca. Este negocio familiar abrió sus puertas en 1922 cuando los padres de Miguel adquirieron el local. Fue entonces cuando Manuel Blanca Romero y Ana Céspedes Fernández regentaron su tabanco; una especie de despacho de vinos en el que se vendían café, leche o yogur. Más tarde, el local se convirtió en una cafetería y acabó en el bar de tapas, desayunos y raciones que dijo adiós hace casi dos ños.