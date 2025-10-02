“L’Italia é Opera” la Lírica Italiana llega a Málaga con dos conciertos excepcionales en la Sala Fundación Unicaja Maria Cristina
17 y 18 de octubre de 2025 – 19:00 h. Sala Fundación Unicaja María Cristina
Arias de Verdi, Donizzeti, Puccini, Rossini, Benelli, Leoncavallo interpretadas por un elenco internacional de primer nivel
Málaga se convierte en capital de la lírica con la celebración de la Semana de la Ópera Italiana, un acontecimiento único que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre a las 19:00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Entradas ya disponibles desde 25 euros en mientrada.net
La propuesta, producida por Tutto Puccini y Trufa, con la colaboración de la Hermandad de la Paloma, Promálaga, Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Málaga de Moda- Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Unicaja, reúne en un mismo escenario los dos estilos que marcaron la historia de la ópera italiana: el Bel Canto y el Verismo. Un viaje musical que recorrerá casi dos siglos de arte universal a través de un programa exclusivo de 17 arias interpretadas por un elenco internacional de primer nivel: Guiomar Cantó (soprano), Elisabetta Zizzo (soprano), José Darío (tenor), Alejandro Von Büren (barítono) y Aylin Pla (piano).
La Semana de la Lírica Italiana quiere precisamente acercar la pasión, la historia y la tradición operística más italiana, a la ciudadanía, con un formato íntimo de piano y voces, elementos de iluminación y una narración introductoria que guiará al público por la historia y los matices de cada estilo.
El programa incluye obras inmortales de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo y Puccini, con piezas tan emblemáticas como Casta Diva (Norma), Una furtiva lagrima (L’elisir d’amore), Vissi d’arte (Tosca) o el cuarteto final de Rigoletto.
Además, esta edición cuenta con un importante componente solidario: por primera vez, el evento estará dedicado a la obra social de la Hermandad de la Puente y la Paloma, reforzando el compromiso de la lírica con la vida cultural y social de Málaga.
La gala coincide con las celebraciones en torno al Día Mundial de la Ópera, subrayando la vocación internacional del proyecto y situando a Málaga como ciudad de ópera.
Datos prácticos:
● Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025 / Hora: 19:00h
● Lugar: Sala Fundación Unicaja María Cristina (Málaga)
● Entradas: Ya disponibles desde 25 euros en mientrada.net
