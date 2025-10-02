El paraíso del queso está en Málaga: Teba acoge este fin de semana la Feria del Queso Artesano, con las 50 mejores queserías de la provincia

Teba volverá a convertirse este fin de semana en un oasis para los amantes de los productos queseros con la celebración de su XXIII Feria del Queso Artesano, considerada una de las citas más importantes del sector a nivel nacional, que permite a sus visitantes disfrutar de los mejores productos con sus catas, talleres y actividades.

Una cita reconocida como Fiesta de Singularidad Turística en la que se darán cita medio centenar de las mejores queserías artesanales de todo el país, gran parte de ellas con Denominación de Origen Protegida, lo que brindará a los asistentes la oportunidad de degustar los productos más cuidados y sabrosos de todo el país.

De ese modo, esta feria considerada una de las más destacadas del panorama gastronómico y cultural de España intenta poner en valor el auténtico arte quesero en una experiencia única para los apasionados del buen comer y los productos de máxima calidad. Todo ello lo harán a través de sus degustaciones, ventas directas y un ambiente único en el que no solo se podrán probar los mejores quesos del país, sino también otros productos locales como embutidos, panes artesanales, vinos, miel y repostería tradicional.

Talleres y catas de queso en la Feria del Queso Artesano de Teba

Para este evento que espera congregar a más de 20.000 personas en el municipio de Teba, la organización ha dispuesto una amplia variedad de actividades gastronómicas, culturales y turísticas en torno a este producto estrella, que no solo se desarrollarán durante la fecha oficial de este fin de semana, sino que se adelantarán y comenzarán este mismo jueves de forma anticipada.

De ese modo, este jueves, Teba acogerá desde las 16.00 a las 18.00 horas el Concurso de Repostería con Queso en el que se podrán presentar los postres que incluyan, al menos, una variedad de queso. Una cita que se desarrollará en las Escuelas Municipales María Zambrano del municipio.

De 18.00 a 19.00 horas, se llevará a cabo el taller infantil de elaboración de queso fresco dedicado a niños de entre 7 y 10 años en las Escuelas municipales, mientras que a las 19.00 horas se producirá una conferencia impartida por el doctor e investigador José Luis Ares Cea, referente en el impulso de pymes queseras en Andalucía, que se celebrará en el Edificio de Usos Múltiples.

Catas de quesos "tradicionales andaluces" en esta feria de Málaga

Por su parte, el viernes se celebrará a las 21.00 horas en las Escuelas Municipales la 'Vinos Experience & Maridaje con queso', una cata guiada de tres "vinos selectos" de la provincia y una experiencia sensorial para descubrir "la riqueza y diversidad vinícola de la región".

Las actividades del sábado arrancarán a las 11.00 horas con la inauguración oficial de la feria y la entrega de premios del 'Concurso de Queso Artesano Villa Condal de Teba', al que le seguirá, a las 12.00 horas, un taller divulgativo de elaboración de queso fresco en la calle San Joaquín. La programación seguirá a las 13.00 horas con una cata de quesos tradicionales andaluces en el mismo lugar.

Para finalizar, el domingo se celebrarán diversas actividades, como un taller divulgativo de elaboración de queso fresco a las 12.00 horas en la Calle San Joaquín, una cata de quesos "tradicionales andaluces" en el mismo lugar a las 13.00 horas, y la entrega del Premio a la Mejor Quesería Popular a partir de las 17.00 horas.

Rincón infantil y visitas guiadas en Teba durante su Feria del Queso Artesano

Pero estas no serán las únicas iniciativas que acogerá el municipio durante este fin de semana, sino que contará con un rincón infantil con ludoteca, juegos, pintacaras y castillos hinchables. Además, se realizarán visitas guiadas a puntos de interés del municipio como el Castillo de la Estrella, el Museo Histórico Municipal, la Ermita de Nuestro Padre Jesús, la Ermita de Nuestra Señora del Carmen y el Museo Etnológico.

De igual modo, el tren turístico estará disponible todo el fin de semana para recorrer los lugares más emblemáticos del pueblo. Todas las actividades, catas y talleres finalizarán a las 18.00 horas, cuando se llevará a cabo la clausura de la feria para cerrar un fin de semana lleno de experiencias gastronómicas de primer nivel.