El Puerto de Málaga refuerza control fronterizo al implantar el sistema europeo Entry Exit System (EES)

La Autoridad Portuaria de Málaga ha dado un paso más en la puesta en marcha del Entry Exit System (EES) y del sistema europeo de autorización de viajes ETIAS, con la formalización del contrato para la compra, instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria, adjudicada a Inetum España - Irium Soluciones y Sistemas UTE. Esta iniciativa permitirá agilizar y reforzar el control de pasajeros de terceros países en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.

En este sentido ha informado la Autoridad Portuaria, en el que detalla que el proyecto, financiado con Fondos IGFV (Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados), promovidos por la Unión Europea, supone una inversión total de 1.831.035,58 euros más IVA, de los cuales 1.274.045,22 euros se destinan a la adquisición e instalación del equipamiento y 556.990,36 euros a su mantenimiento y a la contratación de personal auxiliar durante tres años.

Última generación

El sistema dotará al Puerto de Málaga de medios tecnológicos avanzados para registrar electrónicamente la entrada y salida de nacionales de terceros países. Entre los equipos adquiridos destacan: 30 quioscos de registro en terminales, 12 quioscos de registro en contenedores; 12 puertas automáticas ABC para el paso de pasajeros; siete tabletas de verificación y supervisión en terminales y 2 en contenedores, cuatro tabletas de registro; cinco cabinas adicionales; dos contenedores; y servicio de instalación y puesta en marcha.

Este equipamiento, que permitirá sustituir el sellado físico de pasaportes por un registro digital, incorporando datos biométricos (faciales y dactilares) y personales, se instalará en las terminales de crucero y de ferry del Puerto de Málaga.

Con el EES, los controles fronterizos serán más rápidos y eficaces, reduciendo tiempos de espera y facilitando el flujo de pasajeros, a la vez que se refuerza la capacidad de detección de entradas irregulares o documentación fraudulenta.

Asimismo, el sistema contribuirá a mejorar la seguridad en el espacio Schengen, alineándose con los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración irregular, la delincuencia transfronteriza y el terrorismo.

Personal de apoyo

Además del equipamiento, el contrato incluye la contratación de personal auxiliar que prestará asistencia directa a los pasajeros en el uso de los nuevos quioscos y colaborará en la gestión de colas, siempre bajo la supervisión de la Policía Nacional.

El plan contempla también el mantenimiento integral del sistema durante tres años, asegurando su correcto funcionamiento y actualización tecnológica.

El convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Autoridad Portuaria de Málaga se firmó en julio de 2024. La adquisición e instalación del equipamiento está prevista a lo largo de 2025, no en vano la empresa adjudicataria cuenta con un plazo de seis meses desde la firma del contrato para la entrega a la APM de los equipos y puesta en marcha posterior junto al personal auxiliar, mientras que las tareas de mantenimiento y la contratación de personal auxiliar comenzarán a partir de finales de 2025 y se prolongarán hasta 2028.