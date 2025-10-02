Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Restablecido el tráfico en la A-92 tras retirarse un camión accidentado

El accidente ocurrió de madrugada y se está a la espera de que el camión sea retirado para poder abrir la carretera.

El tráfico en la A-92M ha sido cortado en uno de los sentidos hasta que se retire el camión accidentado.

El tráfico en la A-92M ha sido cortado en uno de los sentidos hasta que se retire el camión accidentado. / DGT

La Opinión

Málaga

La circulación en la A-92M a la altura de Villanueva del Trabuco ha quedado restablecida tras las primeras maniobras de retirada de un camión accidentado que había obligado al corte total de la vía sentido Granada.

En este sentido el servicio de Emergencias 112 ha informado sobre las 11.30 horas que uno de los dos carriles en sentido Granada ya está abierto al tráfico.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del servicio de Emergencias 112 ha precisado que el accidente ha tenido lugar pasadas las 2.00 horas en el kilómetro 12 de la mencionada vía. También ha explicado que no se ha precisado de la intervención de sanitarios al no haber heridos, y que se está a la espera de que el camión sea retirado para poder abrir la carretera.

Alerta de la DGT que señala el corte de la A-92M por un vehículo atravesado en la carretera en dirección a Granada.

Alerta de la DGT que señala el corte de la A-92M por un vehículo atravesado en la carretera en dirección a Granada. / DGT

La DGT ha señalado que desde las 6.30 horas una grúa se encuentra en el lugar para completar la tarea de la retirada del camión; y ha señalado que, como ruta alternativa, los vehículos que se dirijan desde Málaga a Granada a la altura del alto de Las Pedrizas tomen la A-45 en dirección Antequera para posteriormente incorporarse más adelante a la A-92M una vez superado el obstáculo.

TEMAS

