Ryanair amplía las conexiones de Málaga con Europa este invierno: hay nueve destinos nuevos

Ryanair ampliará este invierno las conexiones de Málaga con Europa, con la incorporación de dos nuevos destinos de la Europa Oriental, así como la extensión de siete rutas veraniegas a la temporada invernal, lo que implica que la aerolínea 'low cost' ofrecerá hasta nueve rutas alternativas desde la Costa del Sol para los meses más fríos.

Los dos nuevos destinos son Bratislava en Eslovaquia, con cuatro frecuencias semanales, y Pardubice en República Checa, con dos frecuencias a la semana.

Con respecto a las ciudades a las que también se podrá viajar en los meses de invierno, se suman con dos frecuencias semanales Brno (República Checa), Ostrava (República Checa), Lübeck (Alemania), Münster (Alemania), Estocolmo V (Suecia), Teesside (Inglaterra) y, con seis frecuencias semanales, Varsovia (Polonia).

También se incorporarán vuelos adicionales a rutas populares como Copenhague (Dinamarca), Dublín (Irlanda), Fez (Marruecos) y Milán (Italia), entre otros destinos, lo que supone un incremento del 7% en las plazas ofertadas para este invierno.

Serán 15 aviones con base en Málaga los que operarán todas estas conexiones, cuyos billetes ya están disponibles para su compra en la página web de la aerolínea, que mantiene activa una promoción con vuelos desde y hacia Málaga a partir de 24,99 euros para viajes hasta finales de marzo de 2026.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha celebrado la apertura de nuevas rutas, asegurando que "refuerza la imagen europea de Málaga, su vocación de acoger institutciones europeas y de ser vista como una ciudad europeísta", además de permitir a la ciudad "ser útil" en la conexión con otros destinos andaluces.

Málaga, exenta de recortes en las plazas

La compañía cuenta con 83 rutas operativas desde el aeropuerto de Málaga, que cubre los destinos "más maduros" de países como Reino Unido, Alemania o Italia, a los que se están incorporando destinos "emergentes", como ha explicado la directora de comunicación de Ryanair, Alejandra Ruiz, que se ha referido a Málaga como un destino "muy demandado" y "muy competitivo".

De hecho, el aeropuerto de la Costa del Sol no se verá afectado por los recortes de plazas anunciados por la compañía en la temporada de invierno, un ajuste que achaca al "excesivo aumento del 6,62%" en las tasas de AENA así como por los "ineficaces planes de incentivos" que, insiste la compañía low cost, provoca que los aeropuertos regionales sean "inviables desde el punto de vista financiero", como es el caso del de Jerez, donde ha cesado operaciones.

"No nos queda otra opción que mover esa capacidad a otros países donde sí está habiendo bajadas tarifarias", ha señalado Alejandra Ruiz.

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha recalcado que el aeropuerto de Málaga es una infraestructura "tractora de todo lo bueno que viene a Málaga" y ha celebrado que Aena incluya su ampliación en su plan de inversiones.

"Esta alianza institucional que tenemos en Málaga no solo hacemos presión, hacemos de lobby, sino que ayudamos y tendemos la mano para que nuestra provincia siga siendo receptora de noticias tan positivas".

Balance total

Con el incremento de rutas este invierno, la aerolínea prevé cerrar el año con un movimiento de 8,5 millones de pasajeros en Málaga, lo que supone un incremento del 11%. En España la aerolínea está presente en 25 aeropuertos y mueve una media de 62 millones de viajeros al año, con 750 rutas que conectan 23 países.

A nivel internacional, la flota de Ryanair supera los 600 aviones -planea incorporar 300 más a lo largo de la próxima década- y conecta 230 aeropuertos en 37 países con un total de 206 millones de pasajeros.

En el caso del aeródromo malagueño, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha ofrecido un balance para lo que va de año, con un resultado de nueve millones de pasajeros desembarcados en en la capital de la Costa del Sol entre enero y agosto, lo que supone un 7,8% de crecimiento interanual -un 8,34% los viajeros internacionales y un 5,3% los nacionales-. Los principales mercados en cuanto a cuota son Reino Unido con un 23,4%, España con un 16,6%, Alemania con un 7,5% y Países Bajos con un 6%.

Del total de llegadas al aeropuerto de Málaga, los viajeros que llegaron en un avión de Ryanair suponen el 31,2%, procedentes de hasta 22 países.

Previsiones

Hasta el 31 de diciembre, las previsiones apuntan a un incremento en la oferta de asientos de un 5,6%, por lo que se estima que se ofertarán unos 4,9 millones de asientos, siendo unos 4 millones internacionales y 850.000 plazas de asientos de viajeros nacionales.

Durante este cuatrimestre de 2025, el aeropuerto de Málaga ofertará vuelos directos a 52 países, una conectividad "excelente", ha celebrado Salado, que ha calificado a Ryanair como un "aliado" de la Costa del Sol.