Senda Azul Costa del Sol: las más de 200 experiencias acuáticas que puedes hacer en Málaga

Málaga presenta la Senda Azul, un ambicioso proyecto que busca agrupar, poner en valor y promocionar toda la oferta turística vinculada al mar. Impulsada por Turismo y Planificación Costa del Sol y la Diputación de Málaga, esta iniciativa pretende consolidar una "marca litoral marítima" que fusione los recursos del mar con la oferta turística y cultural de la zona.

La Senda Azul es un proyecto enfocado a actividades marinas. Al igual que la Senda Litoral, este nuevo itinerario temático se extiende por toda la costa malagueña y abarca alrededor de 200 experiencias relacionadas con el mar.

Pedro Barrionuevo, director de Turismo y Planificacion Costa del Sol, destaca que Senda Azul reúne alrededor de 200 experiencias náuticas, acuáticas y subacuáticas. Todas ellas son auténticas y singulares, pensadas tanto para el público local como para los visitantes, y con un claro compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la creación de una guía de puntos submarinos en la provincia. A través de vídeos inmersivos, esta iniciativa busca no solo mostrar la belleza del mar, sino también concienciar sobre la fragilidad de los fondos marinos y la necesidad de su conservación.

El proyecto no se limita a ser una plataforma de promoción, sino que se fundamenta en acciones concretas sobre el territorio, siempre bajo criterios de sostenibilidad ambiental y respeto al patrimonio marino y cultural. Entre sus actuaciones se incluye la creación de bases náuticas, la instalación de arrecifes artificiales y la recuperación de espacios costeros degradados.

Además, Senda Azul se extiende a lo largo de toda la Costa del Sol y promueve actividades durante todo el año, incluyendo el invierno, mediante la organización de los llamados Días Azules, jornadas abiertas al público que permiten disfrutar del mar los 365 días del año.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto son los Puntos Azules, espacios de interpretación del patrimonio marino instalados en lugares costeros como los acantilados de El Cantal, en Rincón de la Victoria. Estos puntos emplean tecnologías como códigos QR, realidad virtual y vídeos inmersivos para divulgar la biodiversidad submarina y la historia marinera local.

Un mar de actividades para todos

Senda Azul funciona como un paraguas que coordina una amplia gama de experiencias para residentes y visitantes. La oferta es variada y abarca múltiples disciplinas:

Deportes acuáticos y rutas

Se han diseñado 42 itinerarios acuáticos en distintos municipios costeros para la práctica de actividades como kayak, paddle surf o esnórquel. Algunas de las experiencias más destacadas incluyen rutas en kayak frente a los acantilados de Maro-Cerro Gordo o la exploración de cuevas marinas.

Para los amantes del submarinismo, Senda Azul ha publicado la guía Málaga Sumergida, un completo manual que detalla rutas submarinas, puntos de inmersión, pecios y la rica biodiversidad de la costa malagueña. En total, se pueden practicar inmersiones en más de 15 puntos de la provincia, adaptados a diferentes niveles.

Cultura y tradición marinera

El proyecto también pone en valor el patrimonio local, organizando jornadas gratuitas para probar el remo en jábegas, las barcas tradicionales malagueñas, y conocer su valor histórico y simbólico. También se ofrecen actividades como visitas a lonjas y turismo marinero, acompañando a embarcaciones de pesca.

En el ámbito deportivo, se organizan eventos como la Liga de Cruceros Senda Azul Costa del Sol y diversas regatas y circuitos de vela que dinamizan la actividad en los puertos de la provincia.

La oferta se completa con actividades de ocio como paseos en catamarán, avistamiento de cetáceos en la costa de Estepona, observación de atardeceres o estrellas desde el mar, y experiencias de gastronomía marinera, tanto en tierra como a bordo de embarcaciones, como las que operan en Caleta de Vélez, donde se pueden degustar arroces y pescados mientras se navega.

Acceso y actividades gratuitas

Aunque muchas de estas experiencias están gestionadas por empresas privadas, la Diputación organiza periódicamente eventos gratuitos, como el Día del Mar, donde se ofrecen bautismos de navegación, buceo o kayak mediante sorteos abiertos al público.

Próximamente se celebrarán dos citas destacadas: