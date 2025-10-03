Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes

Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia. Es el plan del Ayuntamiento de Málaga para frenar la incursión de jabalíes en las zonas urbanas de la ciudad, cada vez más frecuentes y céntricas, con extremos en los que las manadas han acabado adentrándose en el río Guadalmedina, en el Paseo del Parque o incluso en el entorno de Alcazabilla.

El Área de Sostenibilidad ha sacado a concurso un contrato de 30.000 euros, con un plazo de ejecución de un año, para contratar a la empresa que se encargará de llegar a cabo las medidas de control y monitorización de las poblaciones que viven en el entorno de la ciudad.

Según se recoge en los pliegos, consultados por este periódico, el objetivo es evitar la "presencia de animales salvajes y asilvestrados, jabalíes y cerdos asilvestrados" en suelo urbano y urbanizable, para lo que cuentan con autorización de la Junta de Andalucía.

En primer lugar, se plantean "medios preventivos" para evitar que los animales entren en las zonas urbanas, para lo que se construirán abrevaderos en el terreno periurbano o de dominio público hidráulico los abrevaderos necesarios, con vegetación y comida disponible para atraer a las mandas.

La empresa adjudicataria deberá monitorizar las poblaciones de jabalíes y cerdos asilvestrados, para lo que deberán realizar visitas nocturnas a lugares con presencia de estos animales, junto a la inspección con cámaras térmicas, la identificación de desplazamientos de piaras dentro de la zona urbana, la toma de datos y el montaje de informe mensual con identificación de ejemplares y planos de desplazamientos realizados, con fotografías semanales de las piaras, tal y como se recoge en el expediente.

Caza con flechas

Se pretende con ello crear un "cordón" que impida que estos animales acaben accediendo a las zonas urbanas, de manera que las capturas sean "mínimas".

Eso sí, se mantiene la opción de la caza con flechas para abatir estos ejemplares, una modalidad que levantó las críticas por parte de los sectores animalistas de la ciudad, que reclamaban medidas más "éticas" para solucionar el problema de la presencia de jabalíes en la ciudad.

Se prevé el uso tanto de flechas estandarizadas como flechas adaptadas con dardos anestésicos para dormir al animal y eutanasiarlo. "El método de caza con arco con flechas es uno de los recomendados por la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Instituto de Caza y Pesca Continental, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible", argumenta el Ayuntamiento de Málaga.

Según sostiene el consistorio, priorizará las flechas adaptadas con narcotizantes "siempre que sea posible". En todo caso el servicio lo llevarán a cabo arqueros cualificados homologados por la Federación Andaluza de Caza (FAC). Por otro lado, se deberá contar con la supervisión de un veterinario para la administración de sedantes y el sacrificio con eutanasia de los ejemplares capturados.

Por tanto, la empresa que se encargue del servicio deberá disponer de arqueros cualificados y formados que tengan experiencia en el montaje de puestos para caza de jabalíes.

¿Podrán destinarse a consumo humano?

Los animales capturados y tratados con sedantes y eutanásicos no podrán ser destinados a consumo humano y deberán ser incinerados en instalaciones autorizadas para ello.

En el caso de los jabalíes que se hayan cazado sin flechas con dardos anestésicos, estos sí podrán destinarse al consumo humano si resultan aptos.

"Tras la extracción de la captura del lugar de abate, precinto y guía, se realiza dicho traslado al Local de Reconocimiento autorizado. Posteriormente, y también a costa de la empresa, se realiza reconocimiento veterinario del ejemplar, con toma de muestras por el veterinario y análisis mediante digestor. Se seguirá con la preparación de la pieza y gestión de subproductos y conservación hasta el Apto para Consumo", se indica.