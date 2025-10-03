El Ayuntamiento de Málaga aprueba las listas de varias convocatorias de empleo público

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes las listas definitivas de varias convocatorias de empleo público: 651 admitidos y 264 excluidos para 51 plazas de Bombero (turno libre); y 3.241 admitidos y 219 excluidos para 29 plazas de Auxiliar de Administración General de turno libre; 134 admitidos y 63 excluidos para 6 de turno de personas con discapacidad; 17 admitidos y 19 excluidos para 3 plazas del turno de personas con discapacidad intelectual; 4 admitidos y 12 excluidos para 2 plazas el turno de personas con enfermedad mental; y 19 admitidos y 1 excluidos para 17 plazas de promoción interna.

También 44 admitidos y 53 excluidos para 2 plazas de Técnico Medio Diplomado en Enfermería Bombero (por turno libre); 24 admitidos para 12 plazas de Subinspector de la Policía Local (promoción interna); 390 admitidos y 27 excluidos para 6 plazas de Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social por el turno libre; y 12 admitidos y 2 excluidos para 2 plazas por el turno de personas con discapacidad; y 198 admitidos y 13 excluidos para 1 plaza de Subalterno de Administración General turno libre; y 20 admitidos y 19 excluidos para 1 por el turno de personas con discapacidad intelectual.

De igual forma, se ha aprobado la designación nominativa del tribunal calificador de estas convocatorias. Tras este paso, se procederá a publicar en el BOP el anuncio indicando que las listas definitivas de admitidos y excluidos, así como los tribunales se encuentran publicados en la página web del Ayuntamiento, incluyéndose la fecha del primer ejercicio.

Por otra parte, también se ha dado luz verde a las listas provisionales de admitidos y excluidos para cubrir distintas convocatorias de empleo público que impulsa el Ayuntamiento. En concreto, para una plaza de técnico medio de archivo en turno libre; 38 admitidos y 6 excluidos; para 12 plazas de oficial de Policía Local en turno de promoción interna: 47 admitidos y un excluido; para 1 plaza de maestro de Oficio de Carpintero en turno de promoción interna: 1 admitido y 1 excluido; para 3 plazas de Oficial de Oficio Albañil: 24 admitidos en turno libre y 7 admitidos en el turno de promoción interna; para 1 plaza de Oficial de Oficio de Electricista en turno de promoción interna: 3 admitidos; para una plaza de Oficial de Oficio Pintor en turno de promoción interna: 2 admitidos y 3 excluidos; para 3 plazas de Oficial de Oficio Fontanero: 22 admitidos y 3 excluidos en el turno libre y 5 admitidos en el turno de promoción interna; y para 2 plazas de Técnico Superior Licenciado en Ciencias de la Información en turno libre: 68 admitidos.

Contrato de conservación y mantenimiento

La junta de gobierno local también ha dado lu vez a la adjudicación del contrato relativo a las actuaciones de conservación y mantenimiento de colegios y edificios municipales, dividido en lotes, por un importe total de 8.409.294,29 euros (IVA incluido) para los próximos dos años y medio.

Las actuaciones que contempla este contrato incluyen diversas obras de reparación y conservación de los colegios y edificios municipales tales como actuaciones de albañilería, fontanería, reparaciones de ventanas, muros y puertas, reposición de material y equipamiento deportivo, así como pintura y mejora del pavimento, entre otras.

El contrato ha sido dividido en lotes, uno para cada distrito. Tal y como se establecía en el pliego de condiciones, los licitadores podían ser adjudicatarios de un máximo de un lote, con el fin de ampliar la distribución de los recursos y permitir el estímulo y desarrollo de un mayor número de empresas. "Así, se fomenta la máxima participación, redundando en una mejor ejecución de los contratos, de modo que los trabajos puedan realizarse de forma simultánea en lugar de hacerse de forma sucesiva", detallan.

Las empresas adjudicatarias han sido: Distrito Centro: Auna Ingeniería y Construcción, S.L; Distrito Este: A7GR Servicios y Obras, S.L; Distrito Ciudad Jardín: Proyectos y Vías Almería, S.L; Distrito Bailén - Miraflores: Lineal de Construcciones Hispánicas, S.L.; Distrito Palma - Palmilla: Vilor Infraestructuras, S.L; Distrito Cruz del Humilladero: Mayfra Obras y Servicios S.L; y Distrito Carretera de Cádiz: Ingeniería y Obra Civil Viasa, S.L.U. De igual modo, Distrito Churriana: Contorver, S.L; Distrito Campanillas: Baural Soluciones, S.L; Distrito Puerto de la Torre: Imesapi, S.A; y Distrito Teatinos: Reciclados y Recuperaciones San Carlos, S.L.

Modificación PGOU

En asuntos de Urbanismo, han aprobado la modificación de elementos pormenorizada número 39 del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga a solicitud de la entidad Soidemer S.L y relativo a dos parcelas ubicadas en Juan Sebastián Elcano, 49 y calle Juan Valera, 1 y 3. "Se trata del trámite necesario para dar cumplimiento al convenio urbanístico de planeamiento y gestión entre el Ayuntamiento y esta mercantil para delimitar, en el ámbito de estas fincas, una actuación urbanística que propicie, por una parte, la obtención de forma gratuita por parte del Consistorio del Sistema General que se incluye en el ámbito, y por otra, que la propiedad mantenga el derecho a edificar sin pérdida del aprovechamiento que le otorga el planeamiento vigente".

De esta forma la modificación objeto de este convenio propone, para la obtención gratuita de los 534,80 metros cuadrados de suelo calificado de Sistema General y que se encuentra en el trazado de la futura línea 3 (Malagueta-El Palo) del metro, cambiar la ordenanza que actualmente tienen las fincas antes indicadas, de 'Zona de Vivienda Unifamiliar' a 'Ciudad Jardín' (con altura B+2). El incremento de altura, que no de edificabilidad, se justifica mediante un estudio tipológico del entorno realizado por la propiedad y, su finalidad, es permitir que pueda materializarse toda la edificabilidad otorgada por el vigente PGOU a las parcelas en cuestión.

Acuerdos con El Corte Inglés y las agencias de viaje

Por un lado, se ha dado aprobación al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y El Corte Inglés S.A, para el patrocinio de publicaciones y material promocional del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad. Se trata de una actividad incluida en el Plan Anual de Patrocinios 2025, de conformidad con lo regulado en la ordenanza reguladora de los patrocinios privados de actividades municipales.

Así se ha acordado seleccionar como patrocinador a El Corte Inglés S.A, en su objetivo de impulsar la promoción de la ciudad, con una aportación en especie de 500.000 planos guía de la ciudad en formato A3, dividido en dos tiradas de 250.000 planos cada una, cuya valoración económica asciende a 17.500 euros.

En materia de turismo, también se ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Confederación Española de Agencias de Viajes para la organización conjunta del evento denominado 'CEAV Protour Málaga'. Asimismo, se ha aprobado el inicio del procedimiento abierto de contratación de los servicios de una agencia de intermediación con medios de comunicación, para la planificación, mediación, inserción, compra de espacios publicitarios y otros soportes de medios de difusión para la divulgación de anuncios oficiales, institucionales e imagen corporativa Gestión tributaria.