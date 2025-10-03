El Ayuntamiento de Málaga avanza en la renovación de la calle Alfambra en el distrito Cruz del Humilladero

La calle Alfambra, en el distrito de la Cruz del Humilladero, será renovada a fondo para ampliar las aceras y cambiar la solería, ofreciendo así un aspecto más amable y ordenado. La constructora Hermanos Pérez Garrán será la encargada de ejecutar este proyecto, por un importe de 74.055,17 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

En concreto, las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Málaga se centran en la reordenación del vial y en la alineación de las plazas de aparcamiento al acerado, lo que permitirá mejorar la distribución de las que se sitúan en la margen izquierda de la calle. Esta calle dispone de una calzada con anchura variable y un único sentido de circulación que conecta el Camino San Rafael con calle La Unión, y que cuenta con aparcamientos a ambos lados de la calzada. Tras la ejecución de la obra, la sección de la calzada en toda la calle será de 3,5 metros.

En el caso de la renovación de las aceras, cuyo pavimento será sustituido por baldosas de terrazo de 40x40, la anchura variará a lo largo de la calle. Así, al inicio será de 5,25 metros de ancho en el lado este y de 6,05 metros en el lado oeste. En la intersección con la calle Alberche el ancho será de 5,55 metros en el lado este y 5,88 metros en lado oeste; y en el tramo final de la calle de 3,13 metros en el lado este y 3,91 en el oeste. En esta parte de la calle los aparcamientos serán de 2,20 metros de ancho en la parte este y 3,91 metros en la oeste.

Por último, en el tramo que conecta con calle La Unión, las plazas de aparcamiento serán de 2,20 metros de ancho en lado este y las aceras contarán con 2,25 metros en el este y 6,78 metros en el oeste.