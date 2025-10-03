El Camino del Colmenar, a oscuras y temiendo las lluvias

Hace ahora un año, los vecinos de Monte Dorado celebraban en un reportaje para La Opinión el inicio de las obras, por parte de la Junta de Andalucía, entre los kilómetros 28,9 y 30,4 del Camino del Colmenar.

De esta forma, tras 19 años de reclamaciones, la administración autonómica colocaba aceras en uno de los lados del camino y eliminaba la enorme inseguridad vial de este tramo, en el que los vecinos de Monte Dorado se jugaban la vida, pues la alternativa más segura era andar por un canal para agua de lluvia.

Con un presupuesto de 340.000 euros, las obras finalizaron en marzo de este año, explica Miguel Campos, expresidente vecinal de Monte Dorado y vocal del PSOE en Ciudad Jardín. Sin embargo, lo que todavía no se ha completado ha sido la iluminación.

Instalación lista

En septiembre del año pasado, fuentes de la Junta ya detallaron a este diario que las obras incluían «toda la instalación y canalizaciones posteriores». Es decir, que dejaban la instalación lista, a falta de que el Ayuntamiento pusiera las farolas.

Seis meses después del fin de las obras, el nuevo tramo con aceras del Camino del Colmenar sigue a oscuras. La Opinión lo recorrió con varios vecinos esta semana y comprobó que faltan nueve farolas.

«Llevamos un año desde que comenzaron las obras, ¿el Ayuntamiento no ha tenido tiempo de planificar?», se pregunta Miguel Campos, que cree que no puede haber dificultad técnica alguna.

Las farolas y el relleno de chinos

A su lado está María, una vecina que subraya que las luces «son importantes», sobre todo ahora, en otoño, cuando cada vez anochece antes. «¿Tú crees normal que falten farolas?», se pregunta, y recuerda que los vecinos deben echar mano de las linternas de sus móviles, cuando salen o entran del barrio.

Además, hace hincapié Miguel Montes, queda aún un tramo de algo más de 50 metros sin acera junto a la calle Decano Oliver y García.

Otro asunto que les preocupa tiene que ver con el acabado de las obras. En este sentido, consideran inexplicable que el canal de pluviales haya sido rellenado con chinos. «Poniendo una rejilla no entraría porquería, y el agua seguiría corriendo», apunta Miguel.

A su lado está José María Lobera, antiguo trabajador municipal y el vecino que dio nombre a Monte Dorado. Como señala, cuando llueve el agua ya no se canaliza, sino que baja veloz sobre los chinos, que terminan desparramados por la calzada. «Y aquí ya ha habido más de un accidente; no me entra en la cabeza que haya políticos tan inútiles», critica, al tiempo que destaca que echa de menos la presencia reivindicativa de la asociación de vecinos de Monte Dorado.

Los dos vecinos llaman la atención sobre el hecho de que la actuación de la Junta impide ahora que el agua entre en la tubería que cruza la calzada y descienda por el otro lado del Camino.

Los vecinos, por último, avisan de desprendimientos en la pared de roca excavada durante las obras y piden medidas de seguridad.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal del Distrito Centro, Francisco Cantos, informó ayer de que están pendientes de un proyecto para poner las farolas. Dependiendo del presupuesto, lo hará el distrito o la Gerencia Municipal de Urbanismo, señaló.