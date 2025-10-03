La carretera entre Ronda y San Pedro recupera la normalidad: ya está abierta entera al tráfico

La carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara ha recuperado este viernes la normalidad. Ya ha sido reabierta completa al tráfico tras completarse la segunda fase de las obras para la reparación de los importantes daños sufridos por las lluvias torrenciales, que destrozaron parte del tablero y bloquearon el resto de la calzada con rocas de hasta 500 toneladas. Así lo explicó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante una visita a la A-397.

De este modo, la carretera vuelve a estar disponible en su totalidad tras su reapertura parcial a mediados de mes de julio -que puso fin al corte total iniciado en marzo por el desprendimiento causado por el temporal- y una inversión total final de cinco millones de euros que "ha aumentado el presupuesto inicial", según detalló Rocío Díaz.

La consejera expuso que la ejecución de las obras durante estos últimos siete meses "no ha sido nada fácil". "Era muy compleja la solución técnica pero el gobierno de Juan Manuel Moreno está aquí para dar soluciones y eso es lo que hacemos, dar soluciones, gestionar, mirar de frente los problemas y no dejarlos aparcados, tomamos decisiones por muy complejas que sean; y puedo garantizar que aquí ha habido muchas decisiones complejas que tomar, tengo que decir que han estado trabajando medio centenar de personas de lunes a domingo, incluido las noches, y hemos tenido complicaciones también para hacer esos trabajos nocturnos". Igualmente, resaltó "la presencia de expertos en geotecnia y trabajos verticales", que permitió la reapertura parcial de la vía "semanas antes de lo previsto".

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante su intervención. / L. O.

Trabajos realizados

La segunda fase de las obras se centró en la mejora de la estabilidad y la seguridad de la ladera mediante la instalación de medidas de sostenimiento adicionales y refuerzo del muro de hormigón. Para ello, se optó por un sistema de bulonado más profundo, que aumente la seguridad y consolide las medidas de contención de la ladera que ya se habían aplicado en la primera fase.

Los trabajos comenzaron a mediados de marzo. En primer lugar, se adoptaron las medidas para garantizar la estabilidad del talud, retirando todas las rocas inestables con maquinaria pesada, medios manuales con especialistas en trabajos verticales y, en último lugar, voladuras controladas. Asimismo, se instalaron membranas de contención y una pantalla dinámica. En las últimas semanas se procedió a la demolición y reconstrucción del tablero del viaducto afectado.

"Una carretera fundamental"

La consejera también agradeció la presencia de alcaldes, alcaldesas y concejales de varios municipios de la Serranía de Ronda e insistió en que se trataba de "un día importante". "Es un día importante porque abrimos definitivamente y totalmente esta carretera, una carretera fundamental, como acaba de decir la alcaldesa de Ronda; todos los alcaldes y alcaldesas de la Serranía de Ronda han tenido en todo momento una comprensión ejemplar y creo que la lealtad institucional se puede ver en estos momentos como aquí ha ocurrido, se ha visto la lealtad institucional por el bien de todos y de cada uno de los habitantes, de los vecinos de la Serranía de Ronda", añadió.

Díaz recordó que es "una carretera transitada y elegida para desplazarse por motivos laborales por muchos trabajadores de la Serranía de Ronda hacia la costa, pero también por muchas personas que eligen la Costa del Sol para venir a visitarnos y poder visitar también pueblos de la Serranía de Ronda". "Así que yo creo que hoy estamos de enhorabuena, estamos de enhorabuena porque se ha hecho un trabajo bien y yo aquí me quiero detener", dijo antes de "poner en valor el trabajo que ha hecho todo el equipo".