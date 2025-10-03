Una de cada diez mujeres que abortaron en Málaga en 2024 tenía menos de 20 años

El año pasado se llevaron a cabo en Málaga un total de 4.449 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Esto supone que cada día se registraron unos 12 abortos, un 1,6% más que en el año 2023.

Las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia han ido aumentando paulatinamente en la última década, con la excepción de los dos primeros años de pandemia en las que se redujeron. Desde el año 2014 estas intervenciones se han incrementado un 13,9%, al pasar de 3.906 a 4.449 en 2024, la mayor cifra registrada hasta ahora en la provincia.

No obstante, este aumento de los abortos no se ha producido solo en Málaga, sino también a nivel andaluz y nacional. En total, en toda España en el año 2024 se realizaron 106.172 interrupciones, un 2,98% más que el año anterior. A nivel andaluz, se registraron 19.787, un 1,6% más que en 2023.

Málaga se posiciona así como una de las provincias donde más abortos se realizan. El ránking lo lidera Madrid con 18.149 intervenciones de este tipo en 2024. Le siguen Barcelona (16.861), Valencia (5.038), Sevilla (5.027) y Málaga (4.449).

Centros privados

El informe también pone de manifiesto que la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados. Según el informe, en España solo el 21,25% de las IVE se llevan a cabo en centros públicos y en Andalucía apenas el 0,03%.

En cuanto a Málaga, el documento recoge que únicamente fueron cuatro centros los que notificaron abortos en 2024 (Atocha Ginceología S.L., Centro Sanitario Saenz de SantaMaría, Clínica Sevilla S.A. y Gincenter S.L.), todos ellos privados. A pesar de ello, a la hora de obtener información el 89% de las mujeres malagueñas recurrieron primero un centro sanitario público.

Si se analizan los datos por edad, el grupo que concentra el mayor número de abortos en la provincia es el de 20 a 24 años. En total, en esta franja se registraron 1.004 abortos, es decir, el 22,6% del total.

El siguiente tramo en el que se registraron más interrupciones fue en el de 25 a 29 años (con 939 IVE), seguido del grupo de 30 a 34 años (893) y del de 35 a 39 años (741). En mujeres mayores de 40 años solo se registraron 356 interrupciones del embarazo.

Menores de 20 años

En cuanto a las menores de 20 años, se contabilizaron 516 IVE, lo que supone el 11,6% de todos los abortos registrados en la provincia en el año 2024. Cabe destacar que esta cifra se incrementa un 15,4% respecto al año anterior, en el que se registraron 447 abortos en este tramo de edad.

Del informe también se desprende que han aumentado los abortos entre menores de edad. Durante el año 2024, en Málaga se registraron 209 interrupciones de embarazo en mujeres menores de 18 años, frente a las 157 que hubo en 2023.

No usan método anticonceptivo

Otro dato llamativo del informe es que el 33,1% de las malagueñas que se sometieron a un aborto no empleaba ningún método anticonceptivo (1.473). Esta cifra se reduce ligeramente en comparación con 2023, cuando se contabilizó que el 36% de las mujeres que abortaron no utilizaba métodos de protección.

A nivel nacional, este dato asciende hasta el 49,14%, lo que para el Ministerio de Sanidad evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas de educación afectivo-sexual y garantizar la accesibilidad a los distintos métodos de anticoncepción, como “estrategia clave” para la prevención de embarazos no deseados.

En cuanto al resto de mujeres que sí empleaban algún tipo de protección, los métodos más utilizados son los de barrera, como el preservativo (1.438), los métodos hormonales (818), naturales (660), mecánicos (28) o de otro tipo (31). En el caso de las menores de 20 años, el 30% reconoce que no utiliza ningún método anticonceptivo.

Aborto previo

El informe también revela que la mayoría de las intervenciones se produjeron a petición de la mujer (96%). Salvo en 85 ocasiones en las que se procedió al aborto debido al grave riesgo que suponía para la vida o la salud de la embarazada. El resto de motivos fueron por el riesgo de graves anomalías en el feto (76) o por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables (9).

Respecto al total de interrupciones realizadas en la provincia, el 79% de estas intervenciones se practicaron en gestaciones de 8 o menos semanas y el 23% había tenido un aborto previo. Por último, en cuanto al número de hijos que tenían las mujeres malagueñas que pusieron fin a su embarazo, los datos del Ministerio indican que casi la mitad (50%) no tenían ningún hijo cuando decidieron abortar y el 23% tenía solo uno. Del resto, 826 tenían dos hijos ya, 282 tenían tres hijos, 73 tenían cuatro y solo 31 tenían cinco hijos o más.