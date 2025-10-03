Empresas
Famadesa acude a la feria alemana Anuga Meat y exhibe un ahorro energético certificado de más de 6 millones de kWh
La muestra abre sus puertas mañana sábado en Colonia con más de 860 expositores de 100 países
La empresa cárnica malagueña Famadesa, presidida por Federico Beltrán, acude estos días a la feria alemana ANUGA Meat 2025, uno de los foros más influyentes de la industria alimentaria internacional, con su estrategia de innovación y sostenibilidad como eje estratégico. Esta muestra se celebra en Colonia desde el 4 al 8 de octubre con más de 860 expositores de 100 países y miles de visitantes profesionales.
La compañía malagueña acude con estand propio, situado junto a los principales promotores del sector cárnico nacional. Con una fuerte presencia internacional en Europa y Asia, Famadesa ha informado este viernes de que su apuesta pasa por mostrar su modelo de "industria avanzada", apoyado en la automatización de procesos, trazabilidad digital y compromiso con la eficiencia energética.
La firma malagueña, que culminó la ampliación de su planta en Málaga en 2024, integra sistemas de producción sostenibles y una política activa de I+D+i.
En el marco de su estrategia energética, Famadesa ha certificado oficialmente un ahorro de más de seis millones de kWh gracias a la digitalización integral de su matadero, obteniendo así el mismo número de Certificados de Ahorro Energético (CAE), registrados bajo el número CAE_2025_001199 ante la Junta de Andalucía.
Reducir consumo
Esta cifra, resultado de un convenio con Endesa Energía, reconoce la eficiencia energética de un proyecto innovador que ha incorporado visión artificial para captura automática de datos (sexo, cambio de partidas, urgencias), identificación RFID para asociar datos a canales y básculas dinámicas, entre otras innovaciones.
Estos avances han permitido reducir consumos eléctricos y de gas, acortar los tiempos de producción y reforzar la competitividad en el mercado global, alineando a la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Una industria con "visión global"
"Participar en ANUGA nos permite no solo mostrar productos, sino demostrar que somos una industria nacional con visión global y capacidad tecnológica para responder a las exigencias de un mercado en transformación”, ha señalado el presidente de Famadesa, Federico Beltrán.
"Este proyecto de certificación energética (CAEs) es un ejemplo claro de cómo la innovación tecnológica puede traducirse en resultados reales, medibles y certificados. La eficiencia energética es hoy una palanca clave para la competitividad", ha añadido el director de Informática de la compañía, Francisco Javier Palomo.
