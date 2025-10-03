Síguenos en redes sociales:

Sanidad

Fotos de la manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco

Álex Zea

Una marea de batas blancas ha invadido el centro de Málaga en una nueva jornada de huelga de médicos. Al cántico de “No es vocación es explotación”, "No quiero seguir trabajando sin dormir” o “Médico explotado paciente maltratado”, cerca de un millar de facultativos han cortado este viernes el tráfico del Paseo del Parque

Un millar de médicos invaden en centro de Málaga en una nueva jornada de huelga

Álex Zea

Una marea de batas blancas ha invadido el centro de Málaga en una nueva jornada de huelga de médicos. Al cántico de “No es vocación es explotación”, "No quiero seguir trabajando sin dormir” o “Médico explotado paciente maltratado”, cerca de un millar de facultativos han cortado este viernes el tráfico del Paseo del Parque

