Los hoteleros de Málaga muestran de nuevo su rechazo a la tasa turística: "Deterioraría nuestra imagen como destino hospitalario"

Los empresarios hoteleros de Málaga han vuelto a mostrar este viernes su rechazo a la posibilidad de aprobación de la denominada "tasa turística" por las consecuencias negativas que, a su juicio, esto generaría en la industria turística, y han afirmado que esa tasa sería "en realidad un impuesto, sin retorno inmediato para la industria turística y sin garantías para aumentar el parque de viviendas". El mensaje de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) llega después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, haya vuelto a deslizar la conveniencia de su implementación a través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales, pese a que este impuesto es una competencia autonómica, por lo que recaería sobre la Junta de Andalucía.

El presidente de (Aehcos), José Luque, ha citado experiencias similares que ya se han puesto en marcha en otras comunidades como Baleares o Cataluña. En su opinión, estas iniciativas han servido para constatar que el supuesto sentido finalista de ese impuesto "no se ha cumplido ya que el dinero recaudado está siendo destinado a corregir déficits de financiación de otros servicios públicos".

"Somos conscientes del déficit de la administración local para prestar servicio a sus ciudadanos, pero la aprobación del impuesto turístico afectaría muy negativamente a la competitividad del sector y, por extensión, al conjunto de la economía local y regional. Su implantación no tendría un retorno garantizado con una finalidad concreta porque los impuestos carecen de objetivo finalista, es decir, su recaudación pasa al conjunto de ingresos de las administraciones sin un objetivo concreto", ha asegurado Luque.

La patronal cree que la economía del conjunto de la sociedad se vería afectada porque el incremento de costes se trasladaría al incremento del IPC, y por tanto, a la inflación general.

"Agravio fiscal comparativo"

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández añade que no se han analizado las consecuencias de una decisión tan trascendente de imputar sobrecostes a lo que califica como "la mayor industria" de la provincia de Málaga.

"Cuestiones como el aumento de costes para los turistas, la potencial desventaja competitiva respecto a otras regiones, la reducción del gasto turístico, sus efectos en el empleo, sus consecuencias en la economía local y en el comercio, la finalidad real del uso de los fondos, la complejidad administrativa, los costes recaudatorios, la desincentivación del turismo doméstico-interno, el impacto en la satisfacción y en la percepción del visitante, la equidad impositiva, búsqueda de financiación alternativa para los municipios, impuesto a la importación por ingresos procedentes de turistas internacionales, gestión turistica y excursionista, todos ellos son conceptos que hay que analizar previamente a un posicionamiento político", ha apuntado.

Aehcos ha resaltado el "agravio fiscal comparativo" entre distintas comunidades autónomas que supondría la creación de este nuevo impuesto, al ser una decisión de cada administración autonómica. En el caso andaluz, los hoteleros dicen que esta tasa "afectaría de forma directa a todos los andaluces y malagueños que quisieran disfrutar de sus períodos de ocio en Andalucía".

En 2024, según datos de Turismo y Planificación Costa del Sol citados por Aehcos, Málaga recibió 14,47 millones de viajeros y generó un impacto económico superior a los 21.223 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,9% con respecto al año anterior. En Andalucía, el turismo representa en torno al 12% del PIB andaluz y al 12,5% del empleo, lo que equivale a más de 400.000 personas vinculadas de forma directa o indirecta a la industria turística.

Subidas de entre el 7% y el 18% en los precios

La patronal hotelera ha puesto el ejemplo de una familia media andaluza o malagueña, formada por dos adultos y dos niños, alojada en un establecimiento hotelero de Málaga capital o de la provincia durante un fin de semana de dos noches. Por esta estancia, y con la implantación de la tasa turística, Aehcos calcula que tendría que pagar un aumento del coste en el establecimiento de entre un 7% y un 18%, dependiendo de la categoría del hotel.

"Esto supondría un incremento significativo en su presupuesto de ocio y para los visitantes un recargo inesperado que generaría insatisfacción y deterioraría la imagen de Málaga como destino hospitalario", han explicado desde la patronal hotelera.

Pérdida de competitividad

Para Aehcos, este incremento en los precios incidiría "negativamente" en el bolsillo de las familias y en la "satisfacción" del turista. Dicen así que se dañaría la fidelización y prescripción de los visitantes y que habría "pérdida de competitividad" de los destinos andaluces.

Según los hoteleros, la aplicación de un impuesto turístico "no implica la captación de un turismo de calidad como aseguran algunos representantes públicos".

Turistas a su llegada a un hotel de Málaga. / L. O.

"La calidad del turismo no viene definida por el mayor o menor coste de las vacaciones o el poder adquisitivo de los viajeros, sino por la oferta segmentada o diferenciada en base a la diferenciación en experiencias del viajero tal y como argumentan los profesionales del sector", aseveran.

Luque apunta que la solución a los problemas de sostenibilidad "no puede pasar por gravar directamente al visitante, sino por avanzar hacia una gestión inteligente de los flujos turísticos", requiriendo además una especial atención "a los visitantes que no pernoctan y que, sin embargo, generan un impacto notable en el territorio".

Alternativas al impuesto

De esta forma, y rente a la denominada "tasa turística", Aehcos propone explorar otras vías de financiación para los municipios turisticos como subvenciones estatales o de fondos europeos, junto al estudio e impulso de programas e iniciativas específicas enfocadas a fomentar la sostenibilidad y la eficacia de la gestión turística allá donde sea necesario.

Aehcos afirma que defiende la necesidad de impulsar una gestión más sostenible y responsable del turismo en España con objeto de recuperar su "prestigio social". Con este objetivo, Aehcos ha firmado recientemente su adhesión al proyecto 'Turismo que suma', que promueve Exceltur, la alianza por la excelencia turística en España que integra a 31 relevantes empresas del sector y que cuenta con operaciones comerciales hasta en 175 países.