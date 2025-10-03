La visita inesperada de unos delfines a una playa de Málaga

La playa de Pedregalejo recibió este jueves una visita inesperada: una manada de delfines, que se dejó ver muy cerca de la orilla, sorprendiendo a bañistas y curiosos.

Uno de los comportamientos comunes de los delfines es acercarse a los barcos, particularmente a catamaranes y veleros, aprovechando la estela que estos dejan en el agua. Esto les permite reducir el esfuerzo energético al nadar, lo que explica por qué suelen nadar junto a estos vehículos marinos.

Estos cetáceos se acercan a las costas principalmente para alimentarse, aunque también lo hacen por curiosidad o incluso por juego, especialmente en zonas donde la profundidad es mayor cerca de la costa.

Avistamientos

En los últimos meses, la costa de Málaga ha sido escenario de avistamientos insólitos. Uno de los momentos más sorprendentes fue la aparición del rorcual común (Balaenoptera physalus), la segunda ballena más grande del mundo. Este cetáceo, también conocido como ballena de aleta, fue observado en aguas cercanas entre Torrequebrada y Arroyo de la Miel el pasado sábado.

La ballena azul (Balaenoptera musculus), el mamífero marino más grande del planeta, también se encuentra en estos mismos océanos. Este gigante marino puede alcanzar hasta los 30 metros de largo y pesar hasta 180 toneladas, siendo considerada la especie más grande que habita la Tierra.

Otro avistamiento sorprendente ocurrió en una playa de Marbella, donde se pudo ver a un tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), una especie de pez elasmobranquio que es el segundo tiburón más grande del mundo, después del tiburón ballena. Este tiburón puede medir hasta 10 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas, lo que lo convierte en un espectáculo realmente insólito para los expertos y para todos aquellos que tuvieron la suerte de presenciarlo.