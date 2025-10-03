Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vida marina

La visita inesperada de unos delfines a una playa de Málaga

Estos cetáceos se acercan a las costas principalmente para alimentarse, aunque también lo hacen por curiosidad o incluso por juego

Los delfines se dejan ver en la playa de Pedregalejo

Los delfines se dejan ver en la playa de Pedregalejo

La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La playa de Pedregalejo recibió este jueves una visita inesperada: una manada de delfines, que se dejó ver muy cerca de la orilla, sorprendiendo a bañistas y curiosos.

Uno de los comportamientos comunes de los delfines es acercarse a los barcos, particularmente a catamaranes y veleros, aprovechando la estela que estos dejan en el agua. Esto les permite reducir el esfuerzo energético al nadar, lo que explica por qué suelen nadar junto a estos vehículos marinos.

Estos cetáceos se acercan a las costas principalmente para alimentarse, aunque también lo hacen por curiosidad o incluso por juego, especialmente en zonas donde la profundidad es mayor cerca de la costa.

Avistamientos

En los últimos meses, la costa de Málaga ha sido escenario de avistamientos insólitos. Uno de los momentos más sorprendentes fue la aparición del rorcual común (Balaenoptera physalus), la segunda ballena más grande del mundo. Este cetáceo, también conocido como ballena de aleta, fue observado en aguas cercanas entre Torrequebrada y Arroyo de la Miel el pasado sábado.

La ballena azul (Balaenoptera musculus), el mamífero marino más grande del planeta, también se encuentra en estos mismos océanos. Este gigante marino puede alcanzar hasta los 30 metros de largo y pesar hasta 180 toneladas, siendo considerada la especie más grande que habita la Tierra.

Noticias relacionadas y más

Otro avistamiento sorprendente ocurrió en una playa de Marbella, donde se pudo ver a un tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), una especie de pez elasmobranquio que es el segundo tiburón más grande del mundo, después del tiburón ballena. Este tiburón puede medir hasta 10 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas, lo que lo convierte en un espectáculo realmente insólito para los expertos y para todos aquellos que tuvieron la suerte de presenciarlo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con
  2. Así es el restaurante de Málaga que sirve camperos de medio kilo hechos al horno con base de pizza: 'Los más auténticos
  3. La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
  4. Sombra de desahucio en la avenida de Europa
  5. Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
  6. Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
  7. Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
  8. Unos 'influencers' malagueños van de Safari por su luna de miel y acaban aterrorizados por lo que ven: 'Lo más fuerte que he visto en mi vida

Un millar de médicos invaden el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga

Un millar de médicos invaden el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga

Sin noticias de Manuel García y Rafael Borrego, los dos malagueños de la flotilla retenidos por Israel

Sin noticias de Manuel García y Rafael Borrego, los dos malagueños de la flotilla retenidos por Israel

El despacho de abogados Montero Aramburu& Gómez-Villares Atencia se presenta en Málaga: 370 empleados y nueve oficinas en España

El despacho de abogados Montero Aramburu& Gómez-Villares Atencia se presenta en Málaga: 370 empleados y nueve oficinas en España

Fotos de la manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco

Fotos de la manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco

La visita inesperada de unos delfines a una playa de Málaga

La visita inesperada de unos delfines a una playa de Málaga

¿Qué pasa con la tasa de basura? Málaga introduce cambios para que no la tumben los tribunales

¿Qué pasa con la tasa de basura? Málaga introduce cambios para que no la tumben los tribunales

El Ayuntamiento aprueba las listas de varias convocatorias de empleo público

El Ayuntamiento aprueba las listas de varias convocatorias de empleo público

El Camino del Colmenar, a oscuras y temiendo las lluvias

El Camino del Colmenar, a oscuras y temiendo las lluvias
Tracking Pixel Contents