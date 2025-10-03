Otro lapsus patrimonial en el Camino de Suárez

El pasado mes de julio hablamos de la escasa protección que recibe la zona del Camino de Suárez, un rincón de nuestra ciudad en el que un pequeño grupo de preciosas casas de estilo regionalista, a punto de ser centenarias, continúan sin el tratamiento urbanístico que merecerían.

Desde hace bastantes años, la cantinela municipal ante los vacíos en el Catálogo de edificios protegidos del PGOU es siempre la misma: ya hay mucho protegido y además, se está en conversaciones y se está estudiando la ampliación del catálogo.

Tanto se repite y tanto se estudia, que si los responsables emplearan todo ese tiempo en opositar, estamos seguros de que hoy serían notarios o registradores de la Propiedad.

Eso explica que, en otro rincón de Málaga, más de un año después de que la Asociación de Vecinos de Pedregalejo propusiera a Urbanismo la inclusión de 17 inmuebles en la lista -tras más de 40 años de inmovilismo- de momento no se ha incluido ni uno.

Las casas de los años 20 en el arranque del Camino de Suárez, el pasado verano. / A.V.

Como el estudio parece ser tan profundo que está a punto de dejar el plano arquitectónico para pasar al geológico, bueno es recordar a nuestros cargos públicos que no se olviden del Camino de Suárez, un barrio de Málaga muy transformado; pero con varias manzanas de viviendas de estilo regionalista a punto de alcanzar el siglo.

Regionalistas y casi centenarias

En esta sección ya hemos hablado, en varias ocasiones, de las más llamativas de todas: las que jalonan el propio Camino de Suárez, en la acera de los impares, nada más dejar atrás Eugenio Gross.

Pero justo detrás, en las calles paralelas, hay viviendas más modestas que, junto con las mencionadas, datan de hacia 1928 y cuentan con decoración lineal con cenefas de cerámica, mientras otras lucen unos tejados soportados por «estilizadas escuadras»; según nos recuerda María Dolores Gamboa en su tesis doctoral de 2012. Son calles como Filipinas, La Habana o Domingo Savio.

Una de las casas tras el Camino de Suárez, en la calle Filipinas. / A.V.

El propósito del Consistorio, por el momento, parece bastante contradictorio, pues si bien se propone mantener esta colonia tradicional popular, como están calificadas,-lo que está muy bien- también es cierto que prevé ‘esponjarla’, lo que implicará la demolición de una manzana de ellas, para abrir una plaza y, de propina, construir dos edificios de nuevo cuño, de un máximo de cinco plantas.

Este asunto sí que debería estudiarlo mejor. Y no descartar el catálogo de edificios protegidos de nuestro PGOU. Ánimo.