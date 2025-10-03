Un millar de médicos invaden el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga

Una marea de batas blancas ha invadido el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga de médicos. Al cántico de "No es vocación es explotación", "No quiero seguir trabajando sin dormir" o "Médico explotado paciente maltratado", cerca de un millar de facultativos han cortado este viernes el tráfico del Paseo del Parque y han marchado hasta la Plaza de la Marina para exigir un estatuto propio.

Un millar de médicos invaden en centro de Málaga en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

El Sindicato Médico de Málaga asegura que el apoyo al paro ha sido de casi el 90%. La delegación de Salud de la Junta de Andalucía, sin embargo, ha rebajado el seguimiento en la provincia al 48,65%; y en Andalucía al 47,97%.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)