Un millar de médicos invaden el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga

Una marea de batas blancas ha invadido este viernes el Centro de Málaga en una nueva jornada de huelga nacional de médicos. Al grito de "No es vocación es explotación", “Mónica, escucha, tu gremio está en la lucha” o "Médico explotado, paciente maltratado", cerca de un millar de facultativos han cortado el tráfico del Paseo del Parque de Málaga y han marchado hasta la Plaza de la Marina para mostrar su rechazo absoluto al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Denuncian que ha sido redactado a “espaldas de los médicos” y exigen un marco regulatorio propio de la profesión médica, que reconozca la responsabilidad de los facultativos y les permita “trabajar con dignidad”.

Por segunda vez en menos de tres meses, los profesionales han colgado los estetoscopios y los han vuelto a cambiar por silbatos, bocinas, cánticos y pancartas que reflejan el enfado y el hartazgo del colectivo médico, que no está dispuesto a aceptar la propuesta del Ministerio.

“No representa la realidad de la profesión médica y no nos sentimos representados ni reconocidos en él”, ha afirmado este viernes el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro.

Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el seguimiento de la jornada de huelga en la provincia se sitúa en una horquilla entre el 80 y el 90%. Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha rebajado la cifra al 48,65%.

Un millar de médicos invaden en centro de Málaga en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

Los médicos cortan el tráfico

Además de la jornada de paro, el SMM había convocado a las 11.00 horas una concentración en la Plaza General Torrijos, a la que ha seguido una manifestación por el Paseo del Parque, hasta culminar en la Plaza de la Marina a las 13.00 horas, donde han leído el manifiesto. La previsión era marchar únicamente por dos de los carriles, dejando así que circulase la mitad del tráfico. Sin embargo, poco a poco los facultativos fueron invadiendo los dos restantes hasta ocupar por completo la carretera del Paseo del Parque.

Un grupo de médicos cortan el tráfico del Paseo del Parque / A.T.

“Los médicos nos hemos visto obligados, una vez más, a hacer un día de huelga ante el rechazo de nuestra propuesta al borrador por parte del Ministerio. De los primeros borradores lo único que hemos hecho ha sido empeorar y demostrar el desprecio que nos tiene a la clase médica”, ha denunciado Antonio Martín, presidente del SMM, que ha encabezado la manifestación junto al presidente del del Colegio de Médicos y otros miembros de la Junta Directiva.

Alrededor de un millar de facultativos de todas las edades, especialidades y hospitales de la provincia, han recorrido el Paseo del Parque durante más de una hora haciendo sonar las bocinas y alterando cánticos como “Horas trabajadas, horas cotizadas”, “Dedicación exclusiva, la esclavitud sigue viva”, o “Queremos conciliar nuestra vida familiar”. De hecho, han sido bastantes profesionales los que han acudido con sus hijos y los carritos de bebés a la protesta de este viernes, para denunciar que las condiciones laborales actuales impiden la conciliación.

Motivos de la huelga

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es, precisamente, la regulación de la jornada laboral y los horarios, para evitar las guardias maratonianas y realizar jornadas semanales de más de 60 horas que pongan en riesgo la salud de los facultativos. “El médico no puede estar 24 horas de guardia. Un pediatra no puede ver un niño igual a las ocho de la mañana que a las cuatro de la madrugada”, ha subrayado Navarro, que ha insistido en que solo piden los “derechos de cualquier trabajador”. En este sentido, exigen que las guardias sean computadas como horas extraordinarias y que coticen para la jubilación.

Manifestación de la sanidad pública en Málaga. / Álex Zea

Otra de sus principales reivindicaciones es la creación de un nuevo sistema de clasificación, que incluya el grupo A+, ya que el Ministerio propone incluir a todos graduados sanitarios en el grupo A1. “No quieren reconocer nuestra experiencia, nuestra formación y nuestra responsabilidad en el nuevo estatuto, porque iguala a categorías con una formación menor a la de los facultativos”, ha denunciado Martín, que ha destacado la unión que ha demostrado este viernes el colectivo médico de la provincia.

“Por la falta de médicos que hay, lo que tenemos que hacer es fidelizar al médico, crearle unas condiciones idóneas para que no se vaya”, ha subrayado el presidente del Colegio de Médicos, que ha recordado que no están luchando “por nuestros privilegios”, sino por la “dignificación de la profesión médica” y por defender la seguridad del paciente.

Fuga de profesionales

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación MIR España, David Montes, ha reclamado que las condiciones laborales, tanto formativas como salariales, se equiparen en todas las comunidades autónomas. “Tenemos que dejar de usar al residente como mano de obra barata”, ha defendido Montes, que ha asegurado que cada vez reciben más consultas de estudiantes de último año de Medicina preguntándoles cómo pueden irse a trabajar a otros países como Suiza.

“Esperemos que el Ministerio de Sanidad oiga nuestra reivindicación y verdaderamente rectifique todo este anteproyecto y se aumente a un marco propio para el médico, porque las características del ejercicio profesional son distintas al resto de los profesionales sanitarios”, ha concluido el máximo representante de los médicos y médicas de Málaga, que ha recordado que todas las profesiones sanitarias suman, pero que los que “lideran la sanidad” son los médicos.

La huelga, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha sido de carácter nacional y los organizadores no descarta seguir con las movilizaciones hasta que no se consigan los objetivos marcados