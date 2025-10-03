Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moody's eleva dos escalones el rating de los depósitos a largo plazo de Unicaja hasta 'A3' desde 'Baa2'

Afirma que el fortalecimiento de la situación financiera de la entidad se basa en "una sólida posición de solvencia, la reducción de activos problemáticos y el incremento de la rentabilidad"

La agencia de calificación Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia (rating) de los depósitos a largo plazo de Unicaja, situándola en 'A3' desde 'Baa2'; así como la evaluación crediticia de referencia (BCA), que pasa a 'Baa2' desde 'Ba1', con perspectiva estable.

Según el informe de esta agencia, la mejora de la calificación refleja el fortalecimiento de la situación financiera de Unicaja, con base en "una sólida posición de solvencia, la reducción de activos problemáticos y el incremento de la rentabilidad".

Este nuevo rating considera también la reciente mejora de la calificación crediticia a largo plazo de España a A3 desde Baa1. Del mismo modo, la agencia también ha elevado un escalón el rating de las cédulas hipotecarias de Unicaja (hasta Aaa desde Aa1), alcanzado la máxima calificación en la escala de Moody's, según ha comunicado este viernes la entidad financiera malagueña a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Resultados hasta junio

El Grupo Unicaja registró un beneficio neto de 338 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (294 millones en junio de 2024).

El resultado del Grupo se sustenta en un margen de intereses "robusto", cercano a los 750 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas y la reducción de la partida de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito (79 millones en el primer semestre de 2024).

Unicaja presentará el 31 de octubre sus resultados hasta el tercer trimestre del año.

