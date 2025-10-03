Sin noticias de Manuel García y Rafael Borrego, los dos malagueños de la flotilla retenidos por Israel

Sin noticias de los 28 españoles que viajaban en la flotilla de la Global Sumud, interceptada y detenida por el ejército israelí. Entre ellos, dos activistas malagueños permanecen retenidos: Manuel García Morales, de 71 años, y Rafael Borrego, de 30.

Según ha informado el equipo jurídico de la flotilla en su canal de Telegram, los activistas que fueron detenidos y trasladados al puerto israelí de Ashdod han sido posteriormente enviados a la prisión de Saharonim, en el sur del país. Desde allí, está previsto que sean deportados a sus respectivos países, aunque la falta de información oficial sobre su situación es total.

El hijo de Manuel García ha expresado su profunda preocupación ante esta incertidumbre: "No sé nada de ellos. Solo sé lo que aparece en los medios internacionales y lo que comparten las cuentas en redes sociales vinculadas a la organización de la flotilla". Según explica, el ministro israelí acudió a grabar a los activistas, a quienes calificó de "terroristas, y los están intenando vincular con Hamás mediante documentos falsos y ridículos".

Durante el abordaje, los activistas fueron obligados a deshacerse de sus teléfonos, su única vía de comunicación: "Sus móviles los tiraron al agua, y a quienes no lo hicieron antes, se les obligó. Mi padre se deshizo del móvil y del portátil ya el martes por la noche, cuando empezaron las aproximaciones", relata García.

Por su parte, Adrián Borrego, hermano de Rafael Borrego, la última comunicación directa con su hermano "fue a las 2:30 de la madrugada del jueves, la noche en que fueron interceptados. Rafael lanzó el móvil al mar y desde entonces estamos completamente incomunicados. No sabemos nada, ni de él, ni de las instituciones consulares, ni tampoco del gobierno israelí", lamenta.

En cuanto a los posibles escenarios de su regreso, señala que hay dos opciones: "La deportación inmediata o negarse a firmar los cargos que les imputen y que enfrenten un proceso. No sabemos qué estrategia va a seguir Rafael".

En cuanto al control informativo, García aseguró que las autoridades israelíes buscan silenciar lo que ocurre: “Cuanto menos trascienda de lo que pasa allí, más pueden seguir mintiendo”.

Preocupación

Manuel García hijo también expresó cómo vive la familia esta situación: “Estamos preocupados. Yo, en concreto, estoy furioso, aunque también muy orgulloso de él y de todas las personas que han participado. Me ha emocionado la respuesta de la sociedad, con las movilizaciones de ayer en todo el mundo”.

En cuanto al futuro inmediato, confía en que se produzca una deportación rápida: “Yo tampoco creo que se atrevan a hacerles nada más. Aunque algo ya les han hecho: secuestrarles y acusarles de entrar ilegalmente en el país al que fueron arrastrados. Esperamos que ahora sean deportados de forma rápida y limpia”.

Ambas familias coinciden en calificar la detención como una retención ilegal: "Esto es un secuestro, una retención ilegal y un acto de piratería", denuncian.