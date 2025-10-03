Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola

Un nuevo barrio de más de 1.400 viviendas en proyección unirá los núcleos urbanos de Campanillas y Santa Rosalía, desarrollando unos suelos ahora destinados a usos eminentemente agrícolas e industriales.

Los promotores han iniciado ya la tramitación en la Gerencia de Urbanismo, con la presentación de un avance de un Plan Parcial de Ordenación que la semana pasada recibió un primer visto bueno por parte de la Junta de Gobierno Local.

Estos suelos se ubican, tal y como se recoge en el expediente consultado por este periódico, en una bolsa de suelo de cultivo con un único acceso a través del Camino la Lira, desde la carretera autonómica A-7054 que comunica la barriada de Campanillas con la pedanía de Estación de Cártama, municipio de Cártama. Aquí se ubica, por ejemplo, el IFAPA Málaga, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

La propuesta contempla la construcción de edificios de no grandes alturas, de planta baja + 3, donde se ubicarán 1.468 viviendas, de las que 1.010 serán libres y 458 serán protegidas. Se contempla también la construcción de una edificación de planta baja + 1 que estará destinada a superficie comercial.

Asimismo se reserva espacio dotacional para equipamiento educativo, deportivo y de interés público y social. Junto a estos aprovechamientos, se creará una» red de espacios verdes que conecten el sector con el parque lineal al otro lado de la A-7056»,a lo que se añaden itinerarios peatonales y carriles bici.

Terrenos a desarrollar en Camino de la Lira, entre Santa Rosalía y Campanillas. / Google Earth

«Teniendo en cuenta la práctica colmatación de los terrenos residenciales de desarrollo hasta prácticamente el cinturón de la hiper-ronda, y que no existen otros suelos residenciales más cercanos, el desarrollo del ámbito con uso residencial como continuación a las barriadas de Santa Rosalia-Maqueda y Campanillas se entiende como la evolución lógica de la extensión residencial de la ciudad de Málaga hacia el interior», se recoge en el avance. «La posición de estos terrenos, próximos al PTA, y las barriadas, estando bien conectados con la red principal de carreteras y futuro cercanías, hace de esta localización un enclave ideal para el desarrollo residencial de calidad pretendido».

Viario

El proyecto incluye también la creación de nuevos viarios para mejorar la movilidad dentro del sector y con los ámbitos circundantes.

Por ejemplo, entre las propuestas se detalla la construcción de una nueva rotonda bajo la A-7056 (ramal de acceso al Parque Tecnológico).Además, como cargas complementarias, los promotores deberán contribuir en la «obtención de suelo y urbanización necesaria para la ejecución del desdoblamiento de la carretera de Cártama entre la plaza de Plácido Fernández Viagas y la rotonda situada en el extremo suroeste del PTA».