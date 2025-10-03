Patricia Navarro: «La democracia hay que preservarla como oro en paño»

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, destacó el viernes que «la democracia hay que preservarla como oro en paño y no darla nunca por sentado», subrayando que «hay que cuidarla y protegerla cada día ante cualquier amenaza y ataque», marco en el que animó a «rebelarse y alzar la voz» para reivindicar esos valores democráticos que nos dimos todos los españoles en el año 1978 bajo el paraguas de la Constitución.

Así lo expuso junto a la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, el expresidente de México Felipe Calderón y el exalcalde de Caracas y líder opositor venezolano, Antonio Ledezma, durante la celebración del primer Foro por la Libertad, un «espacio de diálogo» que se enmarca en la Oficina por la Libertad y la Democracia, creada por la formación como herramienta para ofrecer apoyo político y jurídico a las miles de personas que llegan a nuestra provincia exiliadas por la ausencia de libertad en sus países.

De este modo, Navarro valoró que «lo mejor lección que nos dais en estos encuentros, más allá de los lazos que hemos cosechado porque ya somos parte de la misma lucha, es que no debemos dar la democracia por sentado».

«España es una democracia consolidada y cualquiera podría pensar que estamos libres de que ocurra lo que está pasando en otras partes del mundo, pero en los últimos años están sucediendo cosas que nos invitan a seguir peleando y a seguir levantando la voz ante las atrocidades que vemos en otros países y sabiendo que aquí tampoco estamos libres de que pueda llegar ese momento», alertó.

Por su parte, Álvarez de Toledo pidió «militancia, coraje y determinación» a cada uno de los ciudadanos en la defensa de la libertad y la democracia. «Cada uno debemos hacernos responsables de nuestra democracia y devenir; si nos desentendemos, entonces los caballos de Troya van a prevalecer y son poderosísimos, porque colonizan todas las instituciones y socavan la democracia desde el interior», profundizó, haciendo alusión a la situación del fiscal general del Estado en nuestro país.